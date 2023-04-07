قطاع التوظيف بأمريكا يواصل نموه القوي في مارس وهبوط البطالة إلى 3.5%

واصلت أعداد الوظائف بالولايات المتحدة الأمريكية، الزيادة بمعدلات مضطردة في مارس مما أدى لانخفاض معدل البطالة إلى 3.5 %، وهو ما قد يدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى الشهر المقبل، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وقالت وزارة العمل في تقريرها عن التوظيف الذي يحظى بمتابعة واسعة يوم الجمعة إن الوظائف غير الزراعية زادت 236 ألف وظيفة الشهر الماضي.

وجرى تعديل بيانات فبراير لتظهر إضافة 326 ألف وظيفة بدلا من 311 ألفا كما ورد سابقا.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة الوظائف 239 ألف وظيفة. وتراوحت التقديرات بين 150 ألفا و342 ألف وظيفة.

ويحتاج الاقتصاد إلى توفير حوالي 100 ألف وظيفة شهريا لمواكبة زيادة عدد السكان في سن العمل.

وانخفض معدل البطالة إلى 3.5 من 3.6 % في فبراير. فيما ارتفع متوسط الأجر في الساعة 0.3 % في مارس بعد أن زاد 0.2 % في الشهر السابق.