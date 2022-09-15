قطاع التموين يشهد افتتاحات لمكاتب ومراكز خدمة حديثة لتسهيل الإجراءات

بالتزامن مع احتفالاتها بعيدها القومي في ضوء “الجمهورية الجديدة”، تشهد محافظة البحيرة هذا العام افتتاح ودخول الخدمة لـ 97 مشروعا في مختلف القطاعات بجميع مراكز ومدن المحافظة تتجاوز قميتها 1.5 مليار جنيه حيث تخطو البحيرة وتسابق الزمن بمشروعات تتجاوز الآفاق فى عيدها القومي نحو مستقبل واعد ومشرق بسواعد قوية وإرادة لا تلين.

فعلى مدار ثماني سنوات منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي قائد التنمية ومسيرة الإنجازات شهدت البحيرة طفرة وثورة في كافة المجالات وعلى جميع الأصعدة تم خلالها تحقيق إنجازات غير مسبوقة خلال فترة قصيرة من الزمن وتتوالى الإنجازات لنحصد كل يوم مشروع جديد يضيف لبلادنا جديد وجديد يدعم الإستقرار ويكافح بالعمل لغد أفضل.

وتعتبر البحيرة بيئة خصبة وآمنة وجاذبة لكافة الاستثمارات العملاقة والمشروعات القومية والإنجازات التي تتحقق يوماً بعد يوم في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي فى شتى القطاعات.

فمن المقرر افتتاح عدد من المشروعات الخاصة بقطاع التموين والتى تتمثل فى مراكز خدمة ( الدلنجات – إدكو – حوش عيسى – إيتاي البارود – “النوبارية وأبو المطامير” بأبو المطامير – “الربدان ومحلة فرنوى” بشبراخيت ) .

وبمركز بدر سيتم افتتاح ( إدارة تموين بدر – مكتب تموين بدر – مركز خدمة أم صابر – مركز خدمة بدر ).

وبمركز دمنهور افتتاح ( مركز خدمة صفط الحرية – مركز خدمة نقرها – مركز خدمة نديبة ) ، وبكفر الدوار افتتاح (مركز خدمة كفر الدوار ثاني ومركز خدمة كفر الدوار ).

وذلك وفقا لأحدث النظم والتقنيات الحديثة لتسهيل الإجراءات والتيسير على المواطنين المتقدمين وبتمويل وبالتعاون بين الإدارة الهندسية بالوزارة والإنتاج الحربي ( تمويل مركزي ).

الجدير بالذكر أن تلك المراكز المطورة تقدم خدمات استخراج البطاقات التموينية الجديدة وبدل التالف أو الفاقد أو الفصل الاجتماع أو إضافة المواليد وكذا تحويل البطاقات للمواطنين التي ترغب في الانتقال إلى محافظة أخرى وتقديم خدمات تموينية متطورة تعمل وفقاً للتكنولوجيا الحديثة والمتطورة.