قطاع التمويل العقارى يراهن على خفض الفائدة والتسجيل

محمود زكىتستهدف هيئة الرقابة المالية، رفع إجمالى التمويلات العقارية للشركات إلى 20 مليار جنيه، بحلول 2022، ويرى خبراء القطاع، أن هناك شرطين أساسيين لتحقيق تلك الإستراتيجة، التى تتمثل فى عملية تسجيل العقار، وخفض سعر الفائدة.قال شريف سامى، رئيس هيئة الرقابة المالية السابق، إن النمو القوى فى التمو

محمود زكى

تستهدف هيئة الرقابة المالية، رفع إجمالى التمويلات العقارية للشركات إلى 20 مليار جنيه، بحلول 2022، ويرى خبراء القطاع، أن هناك شرطين أساسيين لتحقيق تلك الإستراتيجة، التى تتمثل فى عملية تسجيل العقار، وخفض سعر الفائدة.

قال شريف سامى، رئيس هيئة الرقابة المالية السابق، إن النمو القوى فى التمويل العقارى مطلوب خلال الفترة المقبلة، ويتحقق ذلك بتيسير منظومة التسجيل العقارى، وأن أكثر من %90 من العقارات غير مسجلة، وأنه من المتوقع أن ينخفض قيمة الفائدة نتيجة تلك الإجراءات.

أضاف سامى أن هناك شرطين لنمو القطاع، التسجيل وخفض الفائدة، ما يساعد على زيادة التمويلات بالنسبة لشركات التمويل العقارى، مشيرًا إلى أن نصف محفظة شركات التمويل العقارى تتكون من عقود محالة من شركات التطوير العقارى، إذ أن العميل لا يتوجه بنفسه إلى شركات التمويل العقارى، إنما يتعاقد مع شركات التطوير العقارى، التى بدورها تقوم ببيعها لشركات التمويل العقارى، فيما يعرف باسم “عملاء المحافظ العقارية”.

أوضح رئيس الهيئة السابق، أن مبادرة البنك المركزى مؤقتة بطبيعتها، وتختص بشرائح محددة من الدخل، لذلك يجب حل المشكلات الخاصة بالتسجيل وأسعار الفائدة، وأنه يجب وضع آلية للتعامل مع أزمة تحديد دخل العملاء، لأن هناك عملاء لديهم أكثر من دخل بعيدًا عن الوظيفة الأساسية، ويؤدى ذلك إلى عدم قدرتهم فى الحصول على تمويل يناسب دخلهم بسبب صعوبة إثبات الدخل.

أشار سامى إلى أن القاطع يفتقد إلى التسويق الجيد، ويجب نشر البرامج التمويلية التى تطرحها الشركات، وتثقيف العملاء، أن الاستثمار فى القطاع العقارى استثمار آمن.

غير مسجلة

بلغ إجمالى التمويلات العقارية للشركات العاملة فى السوق، منذ بداية وحتى نهاية مارس من العام الحالى، بلغت 9 مليارات جنيه، مقابل 7.6 مليار جنيه، منذ بدء النشاط وحتى مارس من العام 2017، بزيادة 1.4 مليار جنيه، وفقًا للتقرير الصادر عن هيئة الرقابة المالية.

قال محمد سمير، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للتمويل العقارى، إن المستهدف الذى حددته الهيئة العامة للرقابة المالية ضمن الإستراتيجية التى وضعتها الهيئة لقطاع التمويل العقارى منخفض، وتستهدف حجم تمويلات بقيمة 20 مليار جنيه فقط حتى 2022، مشيرًا إلى أن الرقم زهيد مقارنة بارتفاع المعدل السكانى، الذى ينعكس على حجم الطلب فى على العقارات.

أضاف أن قطاع التمويل العقارى يستفيد منه فقط حوالى 130 ألف عميل من بينهم قرابة 95 ألف عميل ضمن مبادرة البنك المركزى، التى تمول وحدات تصل قيمتها إلى مليون جنيه بفائدة %10.5 بينما تبلغ النسبة المتبقية لصالح شركات التمويل العقارى.

أوضح سمير أن المستهدف من قطاع التمويل العقارى، يجب أن يرتفع بشكل كبير، ويتجاوز 60 مليار جنيه بحد أدنى، مع وجود الكتلة السكانية الكبيرة، مشيرًا إلى أن ذلك الرقم ليس بالكبير مقارنة بقطاع التمويل العقارى بعدد من الدول الأوروبية.

لفت إلى أن إجمالى تمويلات مبادرة البنك المركزى لقطاع التمويل العقارى تجاوزت 16 مليار جنيه، من المتوقع الانتهاء منها نهاية العام الحالى، موضحًا أن أغلب شركات التمويل العقارى عدلت مستهدفات لجذب شرائح تمويلية تحت مظلة المبادرة، فى ظل ارتفاع نسبة الفائدة خلال الفترة الماضية، التى أدت إلى انخفاض حجم التمويلات العقارية.

أشار إلى أنه يجب على شركات التمويل العقارى تعديل استهدفتها التمويلية خلال الفترة المقبلة، لتناسب أكبر عدد من العملاء، مع قرب انتهاء مبادرة البنك المركزى التى تبلغ قيمتها 20 مليار جنيه.

أشار عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للتمويل العقارى، إلى أنه يجب على شركات التمويل العقارى العمل على جذب شرائح تمويلية فى القطاعين الإدارى والتجارى، مشيرًا إلى أن استقرار الأوضاع الإقتصادية ينعكس بصورة إيجابية على انخفاض أسعار الفائدة.

قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إنها تتخذ خطوات لتحقيق الإستراتيجية التى وضعتها، التى تهدف إلى رفع إجمالى التمويلات بحلول 2022 إلى 20 مليار جنيه، من خلال تسجيل العقارات، للحصول على تمويل، ووضع تنظيم قانونى لأحكام فسخ عقود التمويل، وغيرها من القواعد.

قال سعيد زعتر، العضو المنتدب لشركة كونتكت للتمويل العقارى، إن قطاع التمويل العقارى يسير بصورة جيدة، خلال الفترة الحالية، ومن المتوقع أن يتحسن القطاع خلال الفترة المقبلة، لا سيما مع التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة.

أشار العضو المنتدب إلى أن الشركة تعمل فى العديد من البرامج التمويلية، بجانب مبادرة البنك المركزى، وتعمل فى برنامج تشطيب الوحدات وغيرها من البرامج التمويلية، وتستهدف الشركة حجم تمويلات نهاية العام الحالى، يصل إلى مليار جنيه.

أضاف زعتر أن الشركة تعمل بصورة قوية داخل مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى، على مستوى المحافظات، وقامت الشركة بافتتاح آخر فروعها بمحافظة أسيوط خلال الفترة الماضية، ليصبح نواة لاتجاه الشركة إلى محافظات الصعيد خلال الفترة المقبلة.

أوضح أن الشركة لديها عدد من الفروع فى مدينة المنصورة، وطنطا، والغردقة، بجانب فروع القاهرة والجيزة، وتستهدف الشركة زيادة عدد الفروع الخاصة بها خلال الفترة القادمة فى عدد المحافظات وذلك مع عملية النمو التى تحدث قطاع التمويل العقارى خلال الفترة الحالية.

أوضح العضو المنتدب للشركة أن تستهدف مضاعفة تمويلاتها خلال العام الحالى، مقارنة بالعام الماضى، نتيجة تحسن سوق التمويل العقارى، مشيرًا إلى أن الشركة تعمل وفقًا للجدول المستهدف لتلك العام.