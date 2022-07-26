قطاع التصنيع في الصين شهد زيادة في الاستثمار في البحث والتطوير خلال الفترة 2012-2021  

شهد قطاع التصنيع في الصين زيادة في الاستثمار في البحث والتطوير خلال الفترة 2012-2021، حسبما قالت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات اليوم (الثلاثاء).

وفي مؤتمر صحفي، قال وانغ وي مسؤول وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، إن الاستثمار في البحث والتطوير في القطاع ارتفع من 0.85 بالمئة في 2012 إلى 1.54 بالمئة في عام 2021.

انتعاش قطاع التصنيع في الصين

وفي عام 2021، بلغ الاستثمار في البحث والتطوير للشركات الصينية المتخصصة والمتطورة التي تنتج منتجات جديدة وفريدة من نوعها، 10.3 بالمئة، بحسب وانغ.

ويشهد قطاع التصنيع أيضا تحسنا في نظام الابتكار الخاص به، حيث أنشأت الحكومة المركزية إجمالي 23 مركزا للابتكار الصناعي أو تشاركت في إنشائها الحكومات المركزية والمحلية.

وشهدت المؤسسات الصناعية التي يبلغ حجم مبيعات كل منها سنويا 20 مليون يوان على الأقل (حوالي 2.96 مليون دولار أمريكي) زيادة حصة الإيرادات الناتجة عن المنتجات الجديدة في إجمالي إيرادات الأعمال من 11.9 بالمئة في 2012 إلى 22.4 بالمئة في 2021، وفقا لما قاله وانغ.

يشار إلى أن هذه المادة نقلا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.