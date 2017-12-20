قطاع التشييد يواجه زيادة التكلفة بعد ارتفاع أسعار المحروقات

على مصطفى: الشركات الصغيرة والمتوسطة الأكثر تضررًا من الزيادة شمس الدين يوسف: الزيادة التي حدثت للمشروعات لا تحتاج إلى قانون جديد هشام يسري: الطروحات الجديدة تضمن حق المقاولين من الزيادات في تكلفة المشروعاتمحمود زكيشهد قطاع التشييد والبناء خلال الفترة الماضية زيادة في تكلفة المشروعات التي تقوم ب

على مصطفى: الشركات الصغيرة والمتوسطة الأكثر تضررًا من الزيادة

شمس الدين يوسف: الزيادة التي حدثت للمشروعات لا تحتاج إلى قانون جديد

هشام يسري: الطروحات الجديدة تضمن حق المقاولين من الزيادات في تكلفة المشروعات

محمود زكي



شهد قطاع التشييد والبناء خلال الفترة الماضية زيادة في تكلفة المشروعات التي تقوم بتنفيذها شركات المقاولات، وذلك بعد اتخاذ الحكومة قرارها بزيادة أسعار المحروقات بداية من يونيو الماضي، والذي بدوره انعكس على قطاع المقاولات بالزيادة في التكلفة، والتي قدرها البعض بنسبة تتراوح بين 6 إلى 10% من إجمالي المشروع، وهي نسبة كبيرة على حد قولهم.

ويقول عدد من مقاولي التشييد والبناء إن القطاع بدأ في التعافي من القرارات الاقتصادية التي تم اتخاذها في عام 2016 الماضي ولكن سرعان ما جاءت زيادة المحروقات لتزيد من الأزمة لدى شركات المقاولات.

وقال المهندس على مصطفى نائب رئيس اتحاد مقاولي التشييد والبناء المصري أن القطاع شهد زيادة في تكلفة المشروعات التي تقوم شركات المقاولات بتنفيذها والذي بناءً عليه وأضاف إن هناك جهات تابعة لوزارة الإسكان بدأت بالفعل صرف التعويضات الخاصة بالمقاولين وذلك عن الفترة من بداية مارس وإلى نهاية ديسمبر من العام الماضي 2017.



وأضاف نائب الرئيس أن هناك تخوف من وجود زيادة جديدة في أسعار المحروقات وهو ما يزيد العبء على شركات المقاولات اذ أن الشركات المتوسطة والصغيرة الأكثر تضررًا من تلك الزيادات.

وأشار نائب رئيس الإتحاد أن صرف التعويضات يأتي بعد تصديق رئيس الجمهورية على قانون رقم 84 لسنة 2017 والخاص بتعويض المقاولين مشيرًا إلى أن هناك تعنت لعدد من الجهات الحكومية الغير تابعة لوزارة الإسكان في صرف التعويضات إذ أن هناك عدد من شركات المقاولات قد أرسلت شكاوى إلى الاتحاد تفيد بأن عدد من الجهات الحكومية رفضت صرف التعويضات إلى المقاولين وذلك بحجة عدم إرسال خطاب رسمي من الوزارة التابعة لها تلك الجهات.

ولفت أن ذلك يعد مخالف للقانون الذي صدر في الفترة الأخيرة والذي يلزم كافة الجهات الحكومية بصرف التعويضات لشركات المقاولات وفقًا معادلة التغيير التي أقرها القانون وهو لا يحتاج إلى أي خطاب رسمي من الوزارة التي يتم تنفيذ المشروع لها.

وأشار إلى أن الاتحاد رفع تقرير لرئيس الوزراء يفيد بتعنت تلك الجهات الحكومية في صرف التعويضات لشركات المقاولات في ظل التصديق على القانون.

وكان قد أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحادي عشر من يوليو الماضي، القانون رقم 84 لسنة 2017، بإصدار قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، بعد موافقة مجلس النواب.

وأكد نائب رئيس الاتحاد أنه لا يتوافر لدى الإتحاد إحصاءات خاصة بعدد الشركات التي قامت بصرف التعويضات.

ونص القانون في مادته الأولى ونشرته الجريدة الرسمية: “على أن تسرى أحكام هذا القانون على العقود المبينة في المادة 1 من القانون والتي تأثرت بالقرارات الاقتصادية الصادرة في الفترة من 1 مارس 2016 وحتى 31 ديسمبر 2016”.



يقول المهندس شمس الدين يوسف عضو لجنة تعويضات المقاولين وعضو اتحاد مقاولي التشييد والبناء أن الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات قد ساهمت في زيادة تكلفة المشروعات بنسبة تتراوح بين 10:6 % من إجمالي تكلفة المشروع بالكامل وهي نسبة ليست بالقليلة في ظل الظروف التي تمر بها الشركات.

وأضاف يوسف أن الزيادة التي حدثت في تكلفة المشروعات لدى شركات المقاولات لا تحتاج لسن قانون جديد مثل التعويضات القديمة وإنما يتم احتسابها من خلال فروق الأسعار التي تضعها الجهة الطارحة للمشروعات المنفذة والتي تشمل بداية العام الحالي وحتى انتهائها بالإضافة إلى المشروعات التي تمت الفتح المالي لها ولحين الإنتهاء منها خاصة، وأن تلك المشروعات لم يحصنها القانون الذي أقره رئيس الجمهورية.



ويقول المهندس هشام يسري الأمين العام لاتحاد مقاولي التشييد والبناء أن هناك نسب متفاوتة في زيادة أسعار المشروعات التي تقوم شركات المقاولات بتنفيذها وذلك بعد زيادة أسعار المحروقات خلال شهر يونيو الماضي.



وأضاف أن مشروعات الطرق هي أكثر المشروعات التي تأثرت بالزيادة الأخيرة للمحروقات والتي على أثرها ارتفع أسعار مادة البيتومين وهو العنصر الأساسي في تنفيذ مشروعات الطرق ثم يأتي بعد ذلك المشروعات الإنشائية التي شهدت أيضًا زيادة في أسعار التنفيذ.

ولفت الأمين العام للاتحاد أن الزيادة في تكلفة التنفيذ يتم احتسابها من جانب الجهات التي تطرح المشروعات على شركات المقاولات مشيرًا إلى أن فروق الأسعار أصبحت إلزامية في كافة المناقصات التي يتم طرحها على شركات المقاولات بكافة أنواعها وهو ما يعني المحافظة على حق المقاولين من الضياع.

ويقول أيمن توفيق رئيس مجلس إدارة شركة التوفيق للمقاولات العامة أن القطاع يشهد أزمة جديدة نتيجة القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بنهاية يونيو الماضي والتي أدت إلى زيادة تكلفة المشروعات الإنشائية بنسبة كبيرة.

وأضاف توفيق أن أكبر المتضررين من زيادة أسعار المحروقات هي شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة والتي بدورها تواجه شبح الخسارة في مشروعاتها خاصة وأن هامش الربح في تنفيذ المشروعات قليل للغاية.

وأشار رئيس مجلس إدارة الشركة أن هناك حالة من الترقب لدى شركات المقاولات من زيادة جديدة في أسعار المحروقات خلال الفترة القادمة والتي بدورها ستكون أزمة حقيقية للقطاع بالكامل.

كان مجلس الوزراء قد أقر زيادة فى أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعى بحيث يكون البنزين 80 من 2.35 إلى 3.65 جنيه/لتر، والبنزين 92 من 3.5 إلى 5 جنيه/لتر وسولار من 2.35 إلى 3.65 جنيه/لتر والبوتاجاز من 15 إلى 30 جنيه/أسطوانة.