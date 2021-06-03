قطاع التجزئة المصرفية يترقب الدعم من مبادرة التمويل العقارى الجديدة

فى مسح على القوائم المالية لنحو 15 بنكًا خاصاً أظهر النمو فى 11 منها خلال الربع الأول

يترقب قطاع التجزئة المصرفية بالبنوك مبادرة التمويل العقارى الجديدة والمقرر أن يطلقها البنك المركزى المصرى خلال الفترة المقبلة، والتى يعول عليها القطاع فى قيادة نمو محافظة قروض الأفراد.

ويتوقع محللون تحدثوا لـ«المال»، أن المبادرة الجديدة والمنتظر أن يعلن البنك المركزى عن تفاصيلهًا خلال الأيام المقبلة، ستدعم التجزئة المصرفية فى البنوك بفعل جذب شرائح جديدة للتعامل مع القطاع المصرفى، نظرًا إلى جاذبية المبادرة والتى ستوفر تمويلًا بفائدة %3 متناقصة، مشيرين فى نفس الوقت إلى أن شروط المبادرة وضوابطها ستحدد مدى التأثير الإيجابى على محافظ قروض الأفراد.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، قد وجه البنك المركزى فى مارس الماضى ببلورة وإطلاق برنامج جديد للتمويل العقارى لصالح الفئات من محدودى ومتوسطى الدخل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية، وذلك بقروض طويلة الأجل تصل إلى 30 سنة، وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى %3.

وقال جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى المصرى، فى تصريحات له، إن «المركزى» سيخصص 100 مليار جنيه تمويلات من خلال البنوك لتلك المبادرة.

وأشاد المحللون بالملامح الأولية للمبادرة والمتمثلة فى سعر عائد %3 متناقص، وأجل تمويل يصل إلى 30 عامًا، قائلين إن المبادرات العقارية السابقة لم يكن بها تلك الميزة من حيث سعر العائد والأجل.

وكان البنك المركزى المصرى، قد أطلق فى عام 2014، مبادرة للتمويل العقارى بفائدة %7 لمحدودى الدخل، و%8 لمتوسطى الدخل، ولمدة حدها الأقصى 20 عامًا بمشروعات الإسكان بالمجتمعات العمرانية الجديدة، وكان يدخل عليها تعديلات بشكل دورى كل عام وفقًا للمتغيرات.

وشهد ديسمبر من العام قبل الماضى، إطلاق البنك المركزى المصرى مبادرة تمويل عقارى بقيمة 50 مليار جنيه تستهدف فئة العملاء من متوسطى الدخل، من خلال البنوك أو شركات التمويل العقارى، بفائدة %10 (تحسب على أساس متناقص) ولمدة حدها الأقصى 20 سنة.

وفى مسح أجرته «المال» على القوائم المالية لنحو 15 بنكًا خاصًا فى مصر أعلنت عن مؤشراتها المالية خلال الربع الأول من العام الجارى، نمت القروض العقارية فى 11 منها بينما تراجعت فى 4 بنوك فقط.

وصعدت القروض العقارية فى 11 بنكًا خاصًا بنسبة تتراوح بين 2 إلى %22 خلال الربع الأول من العام الجارى، بينما تراجعت بنسبة تتراوح من 1 إلى %13 فى 4 بنوك.

محمد ثروت: ننتظر مزيدًا من الأرتفاع بمحافظ قروض الأفراد بفضل المبادرة فى 2021

وقال محمد ثروت، رئيس قطاع التجزئة المصرفية فى بنك القاهرة، إنّه فور الإعلان عن ضوابط واشتراطات المبادرة الجديدة، يمكن ذلك الوقوف على مدى تأثيرها خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن أى مبادرة أطلقها البنك المركزى كان لها تأثير إيجابى على الإئتمان المصرفي؛ وامتد تأثيرها على جميع المحافظ المصرفية وقاعدة العملاء، متوقعًا مزيد من النمو بمحافظ التجزئة المصرفية خلال 2021، خاصة بعد إطلاق مبادرة التمويل العقارى الجديدة.

وأكد محمد ثروت على أنَّ نسبة التمويل العقارى فى إطار مبادرات أطلقها البنك المركزى، تمثل نسبة تتراوح بين حوالى 10 إلى %15 من محافظ تجزئة أغلب البنوك.

وكشف عن وصول حجم محفظة التمويل العقارى الحالية ببنك القاهرة نحو 2.6 مليار جنيه، مشيرًا إلى أنه منذ بداية عام 2021، تم ضخ أكثر من 100 مليون جنيه فى إطار مبادرة التمويل العقارى لمحدودى الدخل بفائدة 5 إلى %7 ويستهدف ضخ 400 مليون جنية جديدة بنهاية العام الجارى.

وبحسب أحدث بيانات صادرة عن البنك المركزى المصرى، ارتفعت أرصدة قروض القطاع العائلى فى البنوك خلال أول شهرين من 2021، بنحو 13.315 مليار جنيه، لتصل إلى مستوى 525.4 مليار جنيه فى نهاية فبراير الماضى، مقابل 512.05 مليار جنيه فى ديسمبر 2020.

أبانوب مجدى: الضوابط والاشتراطات ستحدد مدى التأثير خلال المرحلة المقبلة

وذكر أبانوب مجدى، نائب رئيس البحوث لقطاع البنوك والمؤسسات المالية، ببنك الاستثمار بلتون فايننشال، أنه لم تتضح الشروط التفصيلية لمبادرة التمويل العقارى الجديدة، المزمع إطلاقها خلال الأيام المقبلة حتى الآن، فضلاً عن أن المبادرات السابقة الخاصة بالتمويل العقارى لمتوسطى الدخل لم تشهد إقبال من قبل البنوك، وأن المبادرة الأكثر نجاحًا كانت التى خصصت لتمويل شريحة محدودى الدخل.

وأضاف أنه لا يمكن تحديد إتجاه مبادرة التمويل العقارى المزمع إطلاقها إلا عند الإعلان عن جميع شروطها، مؤكداً أن تخصيص 100 مليار جنيه بفائدة %3 متناقصة غير كافى لإنجاح تلك المبادرة، وينبغى تسهيل المتطلبات الورقية للوحدات، وإجراءات الرهن العقارى، مع وجود تنسيق مع مسئولى قطاع التطوير العقارى وهيئة المجتمعات العمرانية والبنك المركزى المصرى، مع العمل على إشراك القطاع الخاص.

ووفقا لتصريحات سابقة لنائب محافظ البنك المركزى جمال نجم، فإن المبادرة الجديدة، لا تشترط تكون الوحدة السكنية لمتوسطى الدخل ضمن مشروعات وزارة الإسكان، وأنها تتيح لمتوسط الدخل شراء وحدات من القطاع الخاص، على أن تكون الوحدة جاهزة التشطيب ومرخصة بشكل كامل، كما يحظر البيع لمدة 7 سنوات، وأنها تتيح للعملاء الحاصلين على قروض من القطاع المصرفى الاستفادة من التمويل شريطة ألا تتجاوز الأقساط الشهرية سواء للقروض أو للوحدة السكنية %50 من إجمالى دخل الفرد.

شهاب حلمى: نمو التمويلات سيكون مدفوعاً بفاعلية تلك المبادرة

وتوقع شهاب محمد حلمى، المحلل المالى لقطاع البنوك ببنك الاستثمار برايم، تحرك محافظ قروض الأفراد والشركات للبنوك، بشكل قوى بداية من الربع الثالث للعام الجارى، لتحقق قروض الأفراد خلال النصف الثانى من 2021 نمو بنسبة %25 للأفراد.

وأوضح «حلمى»، أن نمو محافظ قروض الأفراد بالبنوك المصرية سيأتى مدفوعاً بتأثير مبادرة المركزى للتمويل العقارى الجديدة.

ويرى أن المرونة المتوقعة فى إجراءات وشروط مبادرة التمويل العقارى، بفائدة 3% متناقصة، من شأنها أن تحفز قروض الأفراد فى القطاع المصرفى المصرى، مشيراً إلى أن طول أجل التمويل العقارى ليمتد حتى 30 عام، وانخفاض معدل الفائدة لتصل إلى 3%، بالإضافة إلى عدم التقيد الجغرافى بالمدن الجديدة، عند شراء وحدات ممولة من المبادرة الجديدة من الإيجابيات التى تساعد فى نجاح المبادرة.

وأشار شهاب حلمى، إلى أن أغلب البنوك المحلية تنتظر الإعلان عن بدء تطبيق المبادرة ويسعى العديد منها لزيادة الحصص التمويلية.

وقالت هبه منير، مسئول قطاع – البنوك والخدمات المالية بشركة العربى الأفريقى لتداول الأوراق المالية، إنَّ مدى تأثيرات المبادرة التمويل العقارى الإيجابية تتوقف على العديد من العوامل؛ بعضها تتعلق بالقطاع العقارى نفسه، فى حين يتعلق البعض الآخر بسعر الفائدة المطروح فى إطار المبادرة وشروط التقدم لها.

وأضافت: “تأثير هذه المباردة فى نمو قروض قطاع التجزئة للأفراد، فمن من المتوقع أن تساهم هذه المبادرة بقدر من النمو، إلا أنَّ نجاح هذه المبادرة وتأثيرها على نمو قروض التجزئة لا يتوقف فقط على بنود المبادرة ولكنه يشمل عناصر أخرى، أيضاً، تتعلق بالقطاع العقارى من حيث حجم الطلب والمعروض وسهولة تسجيل الوحدات وغيرها من المتطلبات الواجب توافرها”.

ولفتت إلى أنَّ خفض «المركزى» لأسعار الفائدة، بوجه عام، على مدار العام السابق، ساهم فى نمو محظفة قروض الأفراد.

وخلال العام الماضى خفض البنك المركزى أسعار الفائدة الرئيسية بنحو 400 نقطة أساس لتصل إلى %8.25 للإيداع و%9.25 للإقراض، وحافظ على تلك المستويات خلال أول ثلاث اجتماعات للجنة السياسة النقدية فى 2021.

محمد عبدالعال: تستقطب شرائح جديدة وتوسع قاعدة العملاء نظرا للفائدة المنخفضة وأجل القرض

وقال محمد عبد العال، الخبير المصرفى والعضو السابق فى مجلس إدارة بنك قناة السويس، إنَّ مبادرة التمويل العقارى بفائدة %3 متناقصة، ستعمل على توسع البنوك فى خدمات التجزئة المصرفية، عبر انضمام شريحة كبيرة من العملاء الجدد من محدودى ومتوسطى الدخل، بالإضافة إلى وجود قاعدة عريضة من العملاء المحتملين، وضمان استمراريتهم لفترة طويلة، نظراً لطول فترة السداد.

وأكد “عبد العال”، على تميز هذه المبادرة عن سابقيها فى العديد من العوامل، حيث أن انخفاض سعر الفائدة وطول أجل القرض يستقطبان شريحة جديدة من محدودى ومتوسطى الدخل ويوسع قاعدة عملاء التجزئة المصرفية ومنتجاتها، مشيرًا إلى أن أجل القرض لأول مرة يحدث فى مصر مع سعر فائدة منخفض.

وتابع قائلًا: “حجم الأموال التى سيتم ضخها فى إطار المبادرة ستنشط جانب الطلب فى القطاع العقارى وخلق فرص عمل جديدة لأصحاب أكثر من 90 حرفة يعملون داخل 20 قطاع اقتصادى، واستقطاب جزء معقول من الاقتصاد غير الرسمى ليتم دمجه فى الاقتصاد الرسمى، وبالتالى تنشيط قطاع التجزئة المصرفية عبر قروض وودائع الأفراد بالإضافة إلى محافظ البنوك بشكل عام”.

ووفقا للمسح على القوائم المالية، نمت القروض العقارية لدى البنك التجارى الدولى بنسبة %2.35 خلال الربع الأول من العام الجارى، لتصل إلى 2.08 مليار جنيه، مقابل 2.033 مليار فى نهاية ديسمبر 2020.

ونجح بنك كريدى أجريكول، فى تحقيق نمو بمحفظة التمويل العقارى يصل إلى %22.2 لتسجل نحو 512.95 مليون جنيه فى نهاية مارس الماضى، مقابل 419.66 مليون جنيه فى نهاية ديسمبر السابق عليه.

ونمت القروض العقارية لدى البنك الأهلى المتحد، بنسبة %19 خلال الربع الأول من العام الجارى، لتصل إلى مستوى 602.24 مليون جنيه فى نهاية مارس، مقابل 506 مليون جنيه فى نهاية ديسمبر 2020.

وفى بنك فيصل الإسلامى، زادت القروض العقارية خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجارى، بنسبة %13.3 لتصل إلى مستوى 686.7 مليون جنيه، مقابل 606.125 مليون جنيه فى نهاية العام الماضى.

واستطاع بنك الكويت الوطنى، تحقيق نمو بنسبة %10.9 فى التمويلات العقارية خلال الربع الأول من 2021، لتصل إلى 175.84 مليون جنيه، مقابل 158.54 مليون جنيه فى ديسمبر 2020.

وزادت القروض العقارية لدى بنك QNB الأهلى بنسبة %5.9 خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجارى، لتصل إلى مستوى 2.239 مليار جنيه فى نهاية مارس الماضى، مقارنة مع 2.114 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر الماضى.

ولدى البنك العربى الأفريقى الدولى، ارتفعت القروض العقارية إلى مستوى 62.64 مليون دولار، مقابل 61.072 مليون دولار، بنمو %2.58 خلال الربع الأول من العام الجارى.

وارتفعت القروض العقارية فى بنك الشركة المصرفية العربية SAIB، بنسبة %4.39 خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام، لتسجل 47.89 مليون دولار فى مارس 2021، مقابل 45.87 مليون دولار فى ديسمبر 2020.

فى حين تراجعت القروض العقارية لدى بنوك الإسكندرية والأهلى الكويتى والإمارات دبى الوطنى، وأبوظبى التجارى، بنسب %2.4 و%6.79 و%12.7 و%1.3 على الترتيب.

محافظ القروض العقارية فى 15 بنكاً القيمة بالمليون جنيه

البنك مارس 2021 القروض العقارية ديسمبر 2020 القروض العقارية معدل التغير البنك التجاري الدولي 2081.177 2033.349 2.35 % بنك البركة 575.683 557.093 3.34 % بنك فيصل الإسلامي 686.774 606.125 13.31 % بنك قطر الوطني 2239.709 2114.526 5.92 % بنك كريدي أجريكول 512.958 419.667 22.23 % البنك المصري الخليجي 298.713 289.346 3.24 % بنك الشركة المصرفية (مليون دولار) 47.89 45.876 4.39 % بنك الكويت الوطني 175.843 158.545 10.91 % بنك الإسكندرية 9.462 9.695 – 2.40 % البنك الأهلي المتحد 602.246 506.003 19.02 % البنك الأهلي الكويتي 2688.529 2884.529 – 6.79 % بنك الإمارات دبي الوطني 1.161 1.33 – 12.71 % بنك بلوم 582.846 579.999 0.49 % بنك أبوظبي التجاري 201.737 204.399 – 1.30 % البنك العربي الأفريقي الدولي (مليون دولار) 62.649 61.072 2.58 %

المصدر: القوائم المالية

إعداد: المال