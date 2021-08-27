قطاع التجارة الداخلية : ضبط 3 مصانع في المنوفية لإنتاج الطحينة ومصنعات اللحوم

أكد عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، في تصريحات خاصة، لـ”المال”، أنه تم ضبط 3 مصانع في محافظة المنوفية غير مطابقة للمواصفات القياسية المصرية والاشتراطات الصحية. وقال خليل إنه تم شن حملة مفاجئة على المنطقة الصناعية في محافظة المنوفية، وتم ضبط مصنع بدون ترخيص لإنتاج الطحينة يقوم بتعبئة المنتج في براميل صاج غير مطابقة للمواصفات أو الاشتراطات الصحية وتم تحرير محضر بذلك مع ضبط نحو 2 طن و350 كيلوجرامًا.

وأضاف خليل أنه تم ضبط مصنع ثاني يقوم بإنتاج وتعبئة الطحينة في براميل صاج خاصة بمواد كيماوية ومواد بتروليه زيت عربيات مما يجعلها غير صالحه للاستهلاك الآدمي وتحرير محضر بالواقعة مع ضبط كمية 1 طن و200 كيلو جرام.

وتابع خليل أنه تم ضبط مصنع لحوم غير مطابق للمواصفات لإنتاج مصنعات اللحوم وفول الصويا بكمية تصل إلى 3 أطنان و790 كيلو جرامًا، وتم تحرير محضر وإحالة القائمين على تلك المصانع إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.