قطاع التجارة الداخلية: المنشور المتداول بشأن زيادة أسعار السلع التموينية في يناير 2023 كذب (فيديو)

قال عبدالمنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن المنشور الذي تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي الخاص بأسعار شهر يناير 2023 وزيادة أسعار السلع، حتى الآن لم يثبت أي شئ في هذا الموضوع ولم تصدر وزارة التموين أي كلام من هذا القبيل.

وأضاف خليل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج على مسئوليتي على فضائية صدي البلد، لم يصدر أي تعليمات أو توجيهات من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن أسعار أو سلع شهر يناير القادم.

وتابع خليل، أنه لا صحة لزيادة في أسعار السكر أو الزيت أو الأرز التمويني في قائمة مقررات شهر يناير، وهي غير صحيحة، قائلا: “المنشور المتداول كذب”.

وأوضح خليل، أن الأسعار مازالت كما هي لم يحدث بها أي شئ، لأن الدولة حريصة على توفير السلع للمواطنين، ورفع الأعباء عن كاهل المواطن المصري، وإقامة الشوادر للمواطنين ، وزيادة السيارات المتنقلة، وإقامة معارض شهر رمضان من أول يناير 2023.

وقال عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إنه لم يتم صدور حتي الأن أي قرارات بشأن أسعار سلع يناير 2023، وما تم تداوله غير صحيح وكذب.

وتسائل خليل،” كيف سيتم زيادة أسعار، ويتم صرف دعم استثنائي لحاملي البطاقات التموينية طبقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية”.؟