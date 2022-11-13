قطاع التأمين يناقش دوره فى حماية البنية التحتية ضد المخاطر الطبيعية

عقد الاتحاد المصرى للتأمين ورشة العمل الثالثة فى المنطقة الزرقاء يوم الجمعة الماضى على هامش قمة المناخ COP27 المنعقدة فى مدينة شرم الشيخ ، بالتعاون مع شركة مارش، ووجاءت الورشة تحت عنوان “المخاطر المادية وقدرة البنية التحتية الحيوية على الصمود: قناة السويس كنموذج للدراسة”.

قام هيثم طاهر (نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة متلايف) لتأمينات الحياة فى مصر بإدارة دفة الحوار وشارك بها كمتحدثين إيمى بارنس (رئيس إستراتيجية المناخ والاستدامة بمؤسسة مارش)، وسكوت وليامز (مدير تنسيق شئون حوكمة الاستدامة الثلاثية بمؤسسة مارش)، ونك فاول (رئيس وحدة أخطار المناخ والاستدامة بمؤسسة مارش).

هيثم طاهر العضو المنتدب لشركة متلايف لتأمينات الحياة فى مصر

مناقشة أهمية قناة السويس كمثال للبنية التحتية الحيوية

كشف الاتحاد المصرى للتأمين أن الورشة بدأت بإلقاء الضوء على الدور الذى تلعبه البنية التحتية الحيوية مثل الكبارى والأنفاق والممرات المائية وكيفية المحافظة عليها ،والأخطار المناخ التى تواجهها.

ثم استعرض المتحاورين بشكل أكثر تفصيلاً قناة السويس وأهميتها كأحد ممرات العبور الحيوية مع توضيح متوسط عدد السفن التى تعبرها يومياً وما يمثله ذلك من حجم التجارة على مستوى العالم.

الدعوة لتحديد المخاطر التى تواجه البنية التحتية لتغطيتها تأمينيا

واختتمت المناقشات بضرورة تحديد الخطر الذى يمكن أن تتعرض له إحدى وحدات البنية التحتية حتى يتسنى تحديد أفضل السبل لمواجهة هذا الخطر.