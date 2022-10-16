قطاع التأمين يلجأ إلى جدولة أقساط العملاء

بدأت شركات التأمين توفير تسهيلات لسداد أقساط عملائها على دفعات، مراعاةً لارتفاع معدلات التضخم، وتعطل تأثير الأزمات العالمية على السوق.

كشف سامح سمير، مدير عام إعادة التأمين فى «المصرية للتأمين التكافلى»، أن هذا الإجراء يأتى بعد طلب بعض العملاء – وخاصة المؤسسات- منحهم خصومات فى الأقساط، موضحا أن فترة الجدولة قد تمتد إلى 6 شهور، وذلك رغبة من الشركات فى الحفاظ على عملائها.

وأشار إلى أن شركات التأمين بين مطرقة الاضطرار لرفع أسعار بعض التغطيات مثل «توقف النشاط وفقد الأرباح»، خاصة مع ضغوط المعيدين فى ظل زيادة تعويضات ذلك الخطر، وبين سندان المضاربات السعرية فى السوق ورغبة العملاء فى تقليل حجم القسط.

وأوضح أن العملاء من المؤسسات يرغبون فى خفض مصروفاتهم وتكاليفهم لمواجهة ارتفاع التضخم وأسعار المواد الخام والمعدات، ويلجأون إلى تقليص بعض البنود ومن ضمنها التأمين.

من جانبه، أكد هانى مهنى، مدير عام إعادة التأمين بشركة «وثاق للتأمين التكافلى»، أن بعض شركات القطاع لجأت للتعاقد مع كيانات تعمل فى مجال التمويل الاستهلاكى بجدولة أقساط العملاء.

وأوضح مهنى أن ذلك يتم عبر سداد شركة التمويل قيمة القسط كاملا لصالح جهة التأمين، على أن يقوم العميل بتوريد المبالغ للأولى على دفعات.

ولفت إلى أن هذا الإجراء يساعد العميل فى سداد القسط مع ضمان سريان الوثيقة وعدم إلغائها أو تصفيتها وفى الوقت نفسه يحصل على مزايا التوريد على دفعات لصالح شركات التحصيل.

وأكد أن هذه الوسيلة فى السداد تناسب العملاء الأفراد خاصة فى فرعى تأمينات السيارات و«الطبى».

وأشار إلى أن هذه الوسيلة مستخدمة فى سداد العديد من المستحقات فى بعض الأنشطة الاقتصادية، ومنها فواتير التليفون وغيرها، وتقدمها شركات «التقسيط» للتسهيل على العملاء.