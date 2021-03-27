قطاع التأمين يكثف جهوده مع الإعلام لرسم استراتيجية نشر الوعي التأميني

أكد الاتحاد المصري للتأمين أن الجهود المشتركة بين قطاع التأمين وشركائه والإعلام، لرسم استراتيجية واضحة لدور الإعلام في نشر الوعى التأميني، وجعله على قمة أولويات الصناعة، بهدف تحقيق معدلات أكبر من المعرفة بالتأمين بين شرائح المجتمع.

وأضاف أن ذلك سينعكس بالإيجاب على زيادة معدلات النمو ومساهمة قطاع التأمين في الناتج الإجمالي للاقتصاد الوطني، وزيادة المدخرات التي تتمثل في وثائق تأمينات الحياة طويلة الأجل، والآثار الاجتماعية طويلة الأجل التي يصنعها الإعلام باعتباره وسيلة هامة في التثقيف والتعليم، وإلقاء الضوء على أهمية التأمينات الإجبارية على العديد من الأنشطة الاقتصادية المختلفة مثل دور العرض في السينما والمسارح والمتاحف مما يوفر حماية تأمينية عند وقوع الحوادث المؤمن منها.

حملات الوعي التأميني

وأوضح الاتحاد المصري للتأمين فى نشرته الإلكترونية أثر حملات الوعي التأميني على الإدراك السليم لدور وطبيعة التأمين مثل “حملة: أمن تعيش مطمن” حيث قام الاتحاد بتنفيذ أول حملة إعلامية متكاملة لنشر الوعي التأميني، في جميع وسائل الإعلام ” تليفزيون – اذاعة – صحافة ” عام 2009 وكان لها تأثيرات إيجابية في معارف الجمهور عن التأمين تحت شعار” أمن .. تعيش مطمن”.

وقد كان التحدي الاستراتيجي للاتحاد في هذه الحملة تتمثل في القدرة على تغيير اتجاهات المواطن العادي نحو التأمين من مجرد شعارات أو وعود لا يشعر المواطن المصري، بأنها تعنيه كثيراً إلى اقتناع كامل بأهمية تعريف الجمهور بالتأمين وفوائده للفرد والمجتمع.

أهداف قطاع التأمين

وحققت هذه الحملة أهداف قطاع التأمين وهى خلق وعى تأميني لدى الجمهور المستهدف وبين أفراد المجتمع باعتبار التأمين منتجا أساسياً وليس منتجا تكميلياً، وتوضيح ما يمكن أن تحققه بعض الخدمات التأمينية من عوائد نفسية ومادية مباشرة على الجمهور المستهدف مع توفير الاطمئنان وراحة البال لهم، وتحفيز الشركات العاملة في قطاع التأمين على أهمية نشر الثقافة والوعى التأميني، وتعريف الجمهور المستهدف ببعض أهم التغطيات التأمينية بشكل أكثر تفصيلاً، وبث الثقة بين الجمهور المستهدف في جميع تعاملاته مع شركات التأمين بتعريفه بدورالهيئة العامة للرقابة المالية، مما يؤدى للاطمئنان لوجود رقيب يمكن الرجوع إليه عند الحاجة.

واستخدمت في تلك الحملة الصحافة، حيث تعتبر الصحافة من أقدم وسائل الإعلام الجماهيري تأثيراً في أفراد المجتمع ولا يزال لها تأثير في الجمهور المستهدف فهي تعتبر من أكثر الوسائل الإعلامية التي يعتمد عليها قطاع التأمين، في نشر الأخبار عن كل ما هو جديد في التأمين ، وتأكيداً على ذلك فقد قدمت حملة “أمن .. تعيش مطمن” عدد من الرسائل الإعلامية التي تساهم على نشر الوعى التأميني .

وتم نشر 4 إعلانات صحفية للحملة في الصحف والمجلات وكانت تحت الشعارات التالية “لو مأمن تنجح في شغلك وتطمن، لو مأمن ترتاح في كبرك وتطمن، لو مأمن تفرح بأولادك وتطمن، لو مأمن تمشى بثقة وتطمن” .