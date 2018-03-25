قطاع التأمين يطرق أبواب «النمو» فى 2019

أعد الملف: ماهر أبوالفضل - مروة عبدالنبى ـ الشاذلى جمعة:تستعد شركات التأمين لطرق العام المالى الجديد، 2018/2019، بداية من يوليو المقبل، ببعض الإجراءات التى تستهدف من خلالها تعظيم معدلات النمو، استنادًا على النسب المحققة فى الأشهر الأخيرة من العام المالى الحالى 2017/2018، التى رفعت من أسهم توقعاتها

أعد الملف: ماهر أبوالفضل – مروة عبدالنبى ـ الشاذلى جمعة:

تستعد شركات التأمين لطرق العام المالى الجديد، 2018/2019، بداية من يوليو المقبل، ببعض الإجراءات التى تستهدف من خلالها تعظيم معدلات النمو، استنادًا على النسب المحققة فى الأشهر الأخيرة من العام المالى الحالى 2017/2018، التى رفعت من أسهم توقعاتها لنتائج العام المالى الجارى، نهاية يونيو المقبل. يتحفز القطاع للعام المالى الجديد، ببعض الأدوات، منها ما يتعلق بدعم القواعد الرأسمالية، بملايين الجنيهات، والانتشار الجغرافى، التماسًا لأى فرص متاحة حاليًا أو مستقبلًا، وإصدار التغطيات الجديدة، التى تلبى الاحتياجات والرغبات.

عكف مسئولو 15 شركة تأمين، شملها استطلاع «المال»، بشأن خطط السوق فى العام الجديد، على وضع الإستراتيجيات التى تشير فى مجملها إلى أن رغبة القائمين على صناعة التأمين فى إثبات قدرة السوق على ترويض أى مخاطر، لا سيما أن التأمين يعتمد على مقاومة الخطر، وامتصاص صدمات أزماته.

