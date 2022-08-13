قطاع التأمين يضيف 5.5 مليار جنيه أقساطًا جديدة خلال يونيو

أضاف قطاع التأمين 5.5 مليار جنيه أقساطًا جديدة خلال شهر يونيو الماضى، مقابل 4.7 مليار في نفس الشهر من العام الماضى، وبنسبة نمو 17.4%، ذلك وفقًا لتقرير شهر يونيو الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية، والذى يرصد أداء الأنشطة المالية غير المصرفية شهريًا.

شركات الممتلكات تحقق 2.2 مليار جنيه فى يونيو

وارتفعت أقساط تأمينات الممتلكات والمسئوليات إلى 2.2 مليار جنيه خلال شهر يونيو الماضى، مقارنة بـ2.1 مليار جنيه أقساطًا خلال نفس الشهر من العام الماضى، وبنسبة نمو 5.6%.

وقفزت أقساط تأمينات الحياة بالسوق بنسبة 26.5% لتبلغ قيمتها 3.4 مليار جنيه خلال شهر يونيو الماضى مقابل 2.7 مليار في نفس الشهر من العام السابق.

شركات التأمين تسدد 2.5 مليار جنيه تعويضات خلال شهر

وعلى الجانب الآخر، سددت شركات التأمين 2.5 مليار جنيه تعويضات خلال شهر يونيو الماضى مقارنة بـ 1.9 مليار في نفس الشهر من العام الماضى وبنسبة ارتفاع 31.6%.

وكشف تقرير شهر يونيو عن الأنشطة المالية غير المصرفية والصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية عن تسديد شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات 1.2 مليار تعويضات في شهر يونيو الماضى، مقابل 869.7 مليون جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضى وبنسبة ارتفاع 32.9%.

أما على مستوى نشاط الحياة فقد سددت شركات التأمين على الحياة 1.4 مليار جنيه خلال شهر يونيو الماضى مقارنة بمليار جنيه بنفس الشهر من العام السابق وبنسبة ارتفاع 30.5%.