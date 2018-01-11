قطاع التأمين يسدد 9.7 مليار جنيه تعويضات في 10 شهور

كتب-ماهرأبوالفضل والشاذلي جمعة: إرتفعت فاتورة التعويضات والمطالبات المسددة بقطاع التأمين لتصل الي 9.7 مليار جنيه خلال الشهور العشرة الأولي من العام الماضي 2017-في الفترة من يناير حتي أكتوبر- مقابل 7.9 مليار جنيه في الفترة المقابلة من العام السابق. ووفقا للاحصاءات الرسمية الصادرة من الهيئة العامة

كتب-ماهرأبوالفضل والشاذلي جمعة:

إرتفعت فاتورة التعويضات والمطالبات المسددة بقطاع التأمين لتصل الي 9.7 مليار جنيه خلال الشهور العشرة الأولي من العام الماضي 2017-في الفترة من يناير حتي أكتوبر- مقابل 7.9 مليار جنيه في الفترة المقابلة من العام السابق.

ووفقا للاحصاءات الرسمية الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، بلغ نصيب شركات الحياة من المطالبات 5.6 مليار جنيه مقابل 4.3 مليار جنيه خلال فترتي المقارنة بزياد قيمتها 1.3 مليار جنيه ، بنسبة زيادة بلغت 30.2%.

و بلغ نصيب شركات الممتلكات من التعويضات 4.1 مليار جنيه في الشهور العشرة الاولي من العام الماضي مقابل 3.6 مليار جنيه في الفترة المقابلة من العام السابق ، بزيادة قيمتها 500 مليون جنيه، بنسبة زيادة بلغت 13.9%.

ومن المعروف ان الاموال التي تسددها شركات الحياة لعملائها في حالة تحقق الخطر سواء الوفاة التقاعد او انتهاء مدة الوثيقة تسمي بالمطالبات، اما الاموال التي تسددها شركات الممتلكات لعملائها في حالة تحقق الخطر كالحريق او السطو او غيرها من الاخطار تسمي بالتعويضات.