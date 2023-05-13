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قطاع التأمين يسدد تعويضات تزيد عن 2,4 مليار جنيه في فبراير 2023

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حسب الهيئة العامة للرقابة المالية

قطاع التأمين يسدد تعويضات تزيد عن 2,4 مليار جنيه في فبراير 2023
إبراهيم الهادي عيسى

إبراهيم الهادي عيسى

7:02 م, السبت, 13 مايو 23

كشفت هيئة الرقابة المالية، خلال التقرير الشهري لها، ارتفاع قيمة التعويضات المسددة في قطاع التأمين بنهاية فبراير 2023 لتزيد عن 2,4 مليار جنيه، مقارنة بـ1,9 مليار جنيه تقريبًا في نهاية ذات الشهر من العام السابق، بنسبة ارتفاع 26.2%.

وأوضحت هيئة الرقابة المالية، تزايد إجمالي قيمة تعويضات “تأمينات الممتلكات والمسئوليات” في فبراير 2023 إلى ما يقترب من 996 مليون جنيه، مقارنة بـ756 مليون جنيه تقريبًا، خلال ذات الشهر العام السابق، بمعدل ارتفاع بلغ 31.8%.

وبيّن قرار الهيئة، تزايد إجمالي قيمة تعويضات “الأشخاص وتكوين الأموال” في فبراير 2023 إلى ما يناهز 1,4 مليار جنيه، مقارنة بـ1,1 مليار جنيه تقريبًا، خلال ذات الشهر العام السابق، بمعدل ارتفاع وصل إلى 22,6%.

إبراهيم الهادي عيسى

إبراهيم الهادي عيسى

7:02 م, السبت, 13 مايو 23