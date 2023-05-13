قطاع التأمين يسدد تعويضات تتعدى 5 مليارات جنيه في أول شهرين من 2023

كشفت هيئة الرقابة المالية، خلال التقرير الشهري لها، ارتفاع قيمة التعويضات المسددة في قطاع التأمين بنهاية فبراير 2023 لتزيد عن 5 مليارات جنيه لشهري يناير وفبراير، مقارنة بـ4,5 مليار جنيه تقريبًا، لذات المدة من العام السابق، بنسبة ارتفاع 11.6%.

وأوضحت هيئة الرقابة المالية، تزايد إجمالي قيمة تعويضات “تأمينات الممتلكات والمسئوليات” في يناير وفبراير 2023 إلى ما يناهز 2 مليار جنيه، مقارنة بـ1,5 مليار جنيه تقريبًا، خلال ذات المدة من العام السابق، بمعدل ارتفاع بلغ 37%.

وبيّن قرار الهيئة، تزايد إجمالي قيمة تعويضات “الأشخاص وتكوين الأموال” في يناير وفبراير 2023 إلى ما يزيد عن 3 مليارات جنيه، مقارنة بـ3,1 مليار جنيه تقريبًا، خلال ذات المدة من العام السابق، بمعدل انخفاض أشرف على 1%.