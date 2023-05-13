قطاع التأمين يسجل ارتفاعًا طفيفًا في تعويضات يناير 2023

كشفت هيئة الرقابة المالية خلال التقرير الشهري لها، ارتفاع قيمة تعويضات التأمين في نهاية يناير 2023 لتزيد بقيمة طفيفة وتصل إلى 2,6 مليار جنيه، مقارنة بـ2,5 مليار جنيه في نهاية الشهر ذاته من العام السابق، بنسبة زيادة لم تتعد 1%.

وأوضحت هيئة الرقابة المالية، تزايد إجمالي قيمة التعويضات المدفوعة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات في يناير 2023 إلى ما يقترب من مليار جنيه، مقارنة بـ710 ملايين جنيه تقريبًا، خلال ذات الشهر العام السابق، بمعدل زيادة بلغ 42.7%.

وبيّن قرار الهيئة، تزايد إجمالي قيمة التعويضات المدفوعة للأشخاص وتكوين الأموال في يناير 2023 إلى ما يزيد عن 1,6 مليار جنيه، مقارنة بـ1,9 مليار جنيه تقريبًا، خلال ذات الشهر العام السابق، بمعدل انخفاض وصل إلى 14,8%.