قطاع التأمين يستعرض جهود الاستدامة في قمة المناخ

يستعرض قطاع التأمين جهوده فى مجال الاستدامة خلال قمة المناخ «COP27» المقررعقدها فى مدينة شرم الشيخ فى الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر المقبل.

كشف علاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصرى للتأمين أنه تم حجز جناح مخصص لشركاته الأعضاء خلال انعقاد قمة «COP27» لعرض جهودها فى مجال الاستدامة بصفة عامة وكذلك المساعى التى تقوم بها للحد من آثار التغيرات المناخية.

وأضاف أن الاتحاد المصرى للتأمين سيتعاون مع العديد من الشركاء مثل نظيريه الفرنسى والمغربى وكذلك شركات «مارش» و«متلايف» العالميتين ، و«سويس رى» للإعادة و«أكسا» وغيرهم.

وأشار إلى أنه سوف يتم عقد ثلاث ندوات فى المنطقة الزرقاء داخل قمة المناخ المخصصة للأنشطة الاقتصادية المختلفة بواقع 90 دقيقة لكل منها تتناول دور شركات التأمين والإعادة فى تقديم حلول لمواجهة التحديات والآثار المترتبة على التغيرات المناخية، فضلا عن عقد ندوتين أخريين فى المنطقة الخضراء الخاصة بقادة الدول.

وأكد أن الاتحاد المصرى للتأمين تقدم بمقترح يساهم فى تقليل الانبعاثات الكربونية وتم قبوله من منظمى المؤتمر وسيتم منحه ساعة لتقديمه، مشيرا إلى أن شركة «أليانز» أبدت رغبتها فى الاشتراك بالندوات الخاصة بالمنطقة الزرقاء وجار التواصل معها.

واعتبر«الزهيرى» أن ملف الاستدامة أصبح ضمن متطلبات الحصول أو تجديد التصنيف الائتمانى لشركات التأمين، موضحا أنه أمر حديث ادرجته هيئة الرقابة المالية فى تقاريرها التى طالبتها من القطاع قبل عامين،

وأشار إلى قيام بعض شركات التأمين بتأسيس إدارات متخصصة للاستدامة بغرض التوافق معها للحفاظ على البيئة لمواكبة التوجه العالمى. والاستدامة تعنى الحفاظ على نوعية الحياة من خلال التأقلم مع البيئة عن طريق استغلال الموارد الطبيعية لأطول مدى زمنى ممكن.