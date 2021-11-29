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قطاع التأمين يرفع رصيد أقساطه المُحصلة لـ 37.6 مليار جنيه فى 9 شهور بنمو 29.3%

قائمة الكبار تضم الشقيقتين «مصر ممتلكات» و»حياة» وأليانز ومتلايف وأكسا حياة
ماهر أبو الفضل 9:56 ص, الأثنين, 29 نوفمبر 21 9:56 ص, الأثنين, 29 نوفمبر 21

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رفعت شركات التأمين العاملة فى السوق المصرية – بتنوع أنشطتها سواء فى الحياة أو الممتلكات، وتعدد أنظمتها سواء فى التكافلى أو التجارى- رصيد أقساطها المحصلة، لتصل إلى 37.6 مليار جنيه، فى التسعة شهور الأولى من العام الحالى، مقابل 29.1 مليار تقريبًا ، فى الفترة المقابلة من العام الماضى، بنسبة نمو %29.3.

ووفقًا للبيانات الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، استحوذت شركات تأمين الحياة وتكوين الأموال، على النصيب الأكبر من الأقساط المحصلة، فى الشهور التسعة الأولى من العام الحالى، البالغة 37.6 مليار جنيه.

وبلغ نصيب شركات الحياة 22.1 مليار جنيه تقريبًا، بنسبة %58.8 تقريبًا مقابل %40.2 لشركات تأمين الممتلكات والمسئوليات بقيمة 15.5 مليار.

وبلغت نسبة النمو فى أقساط تأمين الحياة ، فى الشهور التسعة الأولى من العام الحالى %29 مقارنة مع الفترة المقابلة من 2020 لتصل إلى 22.1 مليار جنيه، مقابل 17.1 مليار تقريبا فى الفترة المقابلة من العام الماضى.

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وتجاوزت نسبة النمو فى الأقساط المحصلة بشركات تأمين الممتلكات %29.7 فى الشهور التسعة الأولى من العام الحالى، مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضى، لتصل إلى 15.5 مليار جنيه، مقابل 12 مليارا تقريبًا.

وأكد المستشار رضا عبد المعطى، نائب رئيس الرقابة المالية، أن سوق التأمين قادرة على مواجهة أى ضغوط، مؤكدًا أن الأرقام المُعلنة عن رصيد الأقساط المُحصلة تبرهن على أمرين، الأول : كفاءة معدلات التحصيل، والثانى : نجاح الشركات فى انتقاء المخاطر المكتتبة، وهو ما يعكس جودة السياسة الاكتتابية.

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وأشار إلى أن مؤشر الأقساط المحصلة قد لايكون كافيا لقياس كفاءة شركات التأمين، إلا أن ذلك لايغفل دلالاته، ومنها أن زيادة الأقساط المحصلة يعنى بالتبعية زيادة الأقساط المباشرة، وأن معدلات النمو تعكس قوة ومتانة سوق التأمين المصرية.

وأضاف أن «الرقابة المالية» لا تدخر جهدا فى توفير البيئة المناسبة لسوق التأمين، بهدف دعمه وجعله قادرًا على مواجهة أى ضغوط، مشيرًا إلى أن الهيئة أجرت اختبارات تحمل أو الإجهاد لسوق التأمين والمعروفة بالـ «Stress Tests» والتى ساهمت فى رسم كافة السيناريوهات أمام الشركات.

وأكد أن سوق التأمين مرشحة لاجتياز اختبار التضخم كما نجحت فى تخطى عقبة «كورونا» لأسباب من بينها قدرة الشركات على استثمار الأزمات لخلق الفرص، عبر تنويع المنتجات التأمينية التى تتلاءم مع احتياجات العملاء، بكل شرائحهم وتنوع احتياجاتهم.

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فى سياق متصل، سددت شركات التأمين العاملة فى السوق- سواء فى نشاط الحياة أو الممتلكات – تعويضات ومطالبات أو مزايا للعملاء ، بلغت قيمتها 16.7 مليار جنيه، فى التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، مقابل 14.9 مليار، فى الفترة المقابلة من 2020 بزيادة تصل إلى %12.3.

وبلغ نصيب شركات تأمين الممتلكات من التعويضات المسددة، فى الفترة من أول يناير حتى نهاية سبتمبر الماضى 7.6 مليار جنيه، مقابل 9.1 مليار، مطالبات ومزايا صرفتها شركات تأمين الحياة وتكوين الأموال.

قائمة العشرة الكبار فى تحصيل الأقساط خلال شهر سبتمبر 2021

الشركةالأقساط المُحصلة بالمليون جنيهالحصة السوقية %
مصر لتأمينات الحياة1002.421.76
مصر للتأمين705.815.32
أليانز لتأمينات الحياة- مصر486.810.57
متلايف لتأمينات الحياة419.89.11
أكسا لتأمينات الحياة- مصر384.78.35
قناة السويس للتأمين169.43.68
ثروة لتأمينات الحياة155.93.38
جى أى جى للتأمين مصر118.42.57
قناة السويس لتأمينات الحياة112.12.43
أورينت للتأمين التكافلي- مصر99.82.17

إعداد «المال»

المصدر- الهيئة العامة للرقابة المالية

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بقلم ماهر أبو الفضل

صحفي إقتصادي - نائب مدير تحرير جريدة المال - رئيس قسم التأمين بجريدة المال - عضو نقابة الصحفيين المصريين - عضو إتحاد الصحفيين العرب - دراسات عليا في الفلسفة - باحث في الفلسفة الحديثة والمعاصرة

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