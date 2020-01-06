قطاع التأمين يرفع أقساطه إلى 28.5 مليار جنيه فى 10 شهور

رفع قطاع التأمين رصيد أقساطه المحصلة خلال الفترة من يناير حتى نهاية أكتوبر2019 إلى 28.5 مليار جنيه مقابل 23.8 مليار للفترة المناظرة من 2018، بزيادة بلغت 4.7 مليار، وبنسبة نمو تصل إلى %19.7.

الحياة تستحوذ على %53.9 مقابل %46.1 للممتلكات

واستحوذت شركات تأمينات الحياة وتكوين الأموال على النصيب الأكبر من الأقساط المحصلة فى الفترة من يناير حتى أكتوبر 2019، بقيمة 15.4 مليار جنيه تقريبًا، بنسبة %53.9 مقابل %46.1 لشركات تأمين الممتلكات بقيمة 13.1 مليار.

فى سياق متصل، كشفت البيانات الرسمية الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية عن زيادة فاتورة التعويضات والمطالبات التى سددها قطاع التأمين لتلامس 14 مليار جنيه تقريبًا فى الفترة من يناير حتى أكتوبر الماضى، مقابل 11.3مليار للفترة المقابلة من 2018، بزيادة تصل إلى 2.7 مليار وبنسبة %23.9.

وبلغ نصيب شركات تأمين الممتلكات من التعويضات المسددة 7.2مليار جنيه بنسبة %51.4 مقابل 6.8 مليار لشركات تأمين الحياة، بنسبة %48.6.

ومعروف أن الأموال التى تسددها شركات تأمين الممتلكات للعملاء فى حال تحقق الأخطار تسمى بالتعويضات ، أما الأموال التى تسددها شركات تأمين الحياة للعملاء فى حال انتهاء مدة الوثيقة أو تحقق شروط التغطية تسمى بالمطالبات.

من ناحية أخرى، جمعت شركات التأمين فى نشاطى الحياة والممتلكات 2.8 مليار جنيه كأقساط محصلة فى شهر أكتوبر الماضى منفردًا ، مقابل 3.1 مليار للشهر المقابل من 2018 بانخفاض يلامس 300 مليون وبنسبة تراجع تصل إلى %8.7.

وبلغ نصيب شركات تأمين الممتلكات من الأقساط المحصلة فى أكتوبر الماضى 1.2مليار جنيه، مقابل 1.6 مليار تقريبًا لشركات الحياة وتكوين الأموال.

وبلغت فاتورة التعويضات والمطالبات المسددة خلال أكتوبر الماضى مليارى جنيه، موزعة بواقع 726 مليونا تعويضات مسددة بشركات تأمين الممتلكات ، مقابل 1.3 مليون لشركات تأمين الحياة. وفيما يتعلق بنشاط صناديق التأمين الخاصة، كشفت إحصاءات «الرقابة المالية» أن استثماراتها بلغت 9.3 مليار جنيه فى الفترة من يناير حتى نهاية أكتوبر 2019، مقابل 9.1 مليار تقريبًا للفترة المقابلة من 2018، بزيادة تصل إلى 250 مليونا، وبنسبة نمو تتجاوز 2.7% .