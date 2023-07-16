قطاع التأمين يراهن على «الشمول» للوصول إلى شرائح جديدة

تراهن الشركات على الشمول التأمينى باعتباره جزءا من نظيره «المالى» للوصول إلى شرائح جديدة من العملاء، خاصة الاقتصاد غير الرسمى، مثل أصحاب المشروعات الصغيرة ومحدودى الدخل.

وأكد خبراء فى القطاع على أهمية تبسيط المنتجات التأمينية، من ناحية الشروط والأسعار وقنوات التسويق وطرق البيع وكذلك وسائل الدفع الإلكترونى، لضمان وصول التغطيات إلى جميع الفئات.

معرفة العملاء جيدا.. تخلق الفرص

وقال جمال شحاتة مساعد العضو المنتدب للإنتاج والفروع بإحدى شركات القطاع، إن معرفة العملاء أهم عوامل تحقيق نجاح التأمين، مشيرا إلى التخلى عن اعتقاد مقدمى الخدمات بأن ذوى الدخول المنخفضة لا يمكن أن يصبحوا عملاء، إذ ما زال البعض يستمع بالكاد إلى مقترحات الجمهور عند تصميم منتجات جديدة.

وأشار إلى إيجابية التأمين المصمّم خصيصا للأشخاص ذوى الدخول المنخفضة، إذ ارتفعت نسب تلك الفئة، بشرط عرض منتج جيد عليهم، بعد الاستماع إلى مطالبهم وتطوير تغطيات لهم، كتجارب الدول المجاورة، مثل غانا والأردن والمغرب، فضلا عن مشروعات الفلبين العديدة التى آتت ثمارها.

ولفت إلى ضرورة تضافر جهود جميع أطراف التأمين، لأنها تلعب دورا مجتمعيا فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة والشمول المالى، مضيفا أن فرص النمو المتاحة كبيرة، حال تطبيق التجارب الدولية لدعمه، ولا سيما الهند، والاستفادة منها، وكذا النمور الآسيوية، مع تبنى مؤسسات الدولة المختلفة الصناعات التى يستهدفها القطاع.

وأوضح أن مواكبة شركات التأمين للتطور التشريعى ودعم هيئة العامة للرقابة المالية للنشاط، يسهم فى تحقيق إستراتيجية الشمول المالى والتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 مشيرا إلى ضرورة ربط أهداف التنمية المستدامة مع فلسفة تطوير التغطيات، مما يسهم بشكل فعّال فى تحقيق الشمول التأمينى والوصول إلى الفئات المستهدفة، فضلا عن التعاون مع المنظمات الإقليمية المتخصصة فى أفريقيا، بإبرام بروتوكولات التفاهم لتبادل الخبرات فى تلك المجالات.

وثمّن دور التوعية المجتمعية بمفهوم التغطيات ومزاياها، عبر قنوات الاتصال والوسائل المناسبة للشرائح المستهدفة، والاعتماد على آليات ابتكار لحزم من المنتجات، مما يدعم قدرتها على مواجهة المخاطر المختلفة للمشروعات، مقترحا تضمين قانون التأمين الموحد وإفراد أبواب مستقلة وضوابط مبسطة له، تتناسب وطبيعته.

أهمية دور الوسيط فى توعية عملائه

وقال إيهاب خضر؛ وسيط تأمين، إن الوسطاء أفرادا وشركات يقع على عاتقهم عبء نشر الوعى، بالتعاون مع شركات القطاع، فالكثير منهم شركاء نجاح بارزين، إلا أن محافظات كثيرة، ومنها منطقة الصعيد، تنتظر الكثير، فتوسيع نطاق تغطية المشروعات تنمى عمليات الشمول المالى، الذى يعوّل عليه فى نجاح التأمين، مثل الإصدار الإلكترونى واستخدام التكنولوجيا وشبكات المحمول والتحصيل الإلكترونى، وغيرها.

وأشار إلى أن الدول الأوروبية من أكبر البلدان احتواء لمختلف المشروعات، وكذا جنوب أفريقيا، لافتا إلى أن السوق المصرية لا ينقصها سوى الإقدام على التوسع فيها وعمل وثائق حماية لها على أصولها، فضلا على بوالص الحوادث الشخصية، والانطلاق بالكثير من الأفكار والجهود التى سرعان ما تؤتى ثمارها، فقد تقدمت أسواق التأمين بتغطيات المشروعات المتوسطة والصغيرة.

وأكد أن شركات التأمين بدأت الشراكة مع البنوك والجمعيات وغيرها من مؤسسات التمويل المختلفة، لتغطية أخطار عدم سداد التمويلات، مثمّنا فرص التوسع فى التأمين، حيث العمل على تصميم وثائق جديدة ومبتكرة، مع مخاطبة مختلف الفئات عبر متخصصين ووسطاء وشركات وساطة، واستغلال شركات التمويل والتحصيل الإلكترونى والبنوك والبريد، التى لها صلة بمحدودى الدخل، والتى يمكن بها رفع مستوى الاختراق بالتغطيات، فضلا عن قدرة الانتشار فى المحافظات والقرى والنجوع.

وأشار إلى أهمية عمل إدارة داخلية للمخاطر بكل شركة للتأمين، إضافة إلى دليل لها، مما يعود عليها بالنفع فى عدة اتجاهات، أهمها القدرة على الاكتتاب السليم والرجوع إلى الأساسيات باحترافية، فضلا عن معرفة تغطيات كل صناعة وتفصيل منتجات على أساسها تلبى حماية الممتلكات من الأخطار.

وأفاد بأن وجود عديد من الصناعات الصغيرة يحتاج إلى مزيد من الدعم، لعدم تلقيها مساعدة لتأمين استثماراتها للاطمئنان على استمراريتها، فاختفاء تلك الحرف أصبح وشيكا، لقلة الاهتمام بها، وغدا انقراض كثير من المهن دونما وجود صف ثانٍ لهم أمرا معلوما، لعزوف الشباب وعدم تأكدهم من ضمان مستقبلهم فيها كمهنة أساسية قادرة على تغيير مستوى معيشتهم للأفضل.

وأوضح أن سوق التأمين لا تزال لديها الكثير لتقدمها، وسوف تشهد معدلات نمو كبيرة فى ظل الدعم المستمر، فضلا على رغبة شركات التمويل بالتوسع فى النشاط.

تحديات تواجه تطبيق الشمول المالى

وقال أحمد إبراهيم؛ خبير التأمين الاستشارى، إن تطبيق الشمول المالى يواجه تحديات فى سبيل تنفيذه، فغياب الوعى الكافى بأهميته يمثل عائقا للقطاع، نظرا لبعض الإجراءات المتشددة وارتفاع معدلات الأمية، إذ تصل نسبتها الكتابية فى مصر إلى %30 فضلا عن الاضمحلال الاقتصادى والثقافى.

وأضاف أن زيادة الوعى التأمينى وتنويع المنتجات بما يتناسب ومختلف شرائح المجتمع، خاصة المشروعات الإنتاجية والخدمية والترويج لها، يزيد من فعالية القطاع فى مجال تحويل المدخرات إلى استثمارات، بهدف المساهمة فى تمويل النمو الاقتصادى المستهدف من جانب الدولة.

وأشار إلى ضرورة توفير خدمات تأمينية جاذبة للطبقات الأكثر احتياجا، مقترحا حضّ الشركات على إنشاء فروع بمختلف المحافظات لدعم المشروعات الصغيرة، والحصول على الخدمات التأمينية، مما يعد حافزا قويا للشمول المالى، بالتعاون الدائم مع هيئة الرقابة المالية، خاصة فيما يتعلق بنشاط تسويق المنتجات عبر البنوك (Bancassurance) كقناة تلبى احتياجات العملاء المتعاملين مع المؤسسات المصرفية.

وأوضح أن حصول شركات التأمين على «تصنيف ائتمانى» يعطى قوة للكيان، ناهيك عن جذب أنظار المؤسسات متعددة الجنسيات للتعامل معه، كما أن تعزيز الشمول المالى يحتّم زيادة أدواته واستحداث غير الموجود منها فى السوق المحلية، مثل تفعيل تغطيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير نظم الرقابة على التأمين، وتدعيم قواعد المنافسة وتفعيل ميثاق شرف المهنة بين الشركات، فضلا عن تطوير الصناديق الخاصة، وتنظيم العلاقة فى مجال التأمين المصرفى.

واقترح أن السعر تأمينى المتدنى يشجع الأفراد على الإقبال على التغطيات، مع برامج التوعية للجمهور تحت إشراف الاتحاد المصرى للتأمين، مع الالتقاء برجال الأعمال وجمعيات المستثمرين ودعوتهم لحضور الاجتماعات والندوات المنظمة، لدراسة طبيعة التغطيات وأهميتها عند إعداد دراسات الجدوى والتعامل مع البنوك.