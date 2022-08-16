قطاع التأمين يراهن على«البترول»فى تعزيز معدلات النمو

تراهن شركات التأمين العاملة بالسوق المحلية على فرع تأمين«البترول» فى تعزيز نمو محفظة الأقساط وتنويع الأخطار المكتتب بها.

كشف الدكتور عادل موسى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «الدلتا للتأمين» أن شركته تسعى خلال الفترة المقبلة لاقتحام نشاطى«الطيران» و«البترول» بهدف تنويع محفظة الأقساط كمًا وكيفًا، وتوفير المرونة فى مواجهة التحديات، ومنها تأثير وباء كورونا، وتداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية على الأنشطة الاقتصادية.

وأوضح موسى لـ«المال» أن الشركة تخطط للاستفادة من فرص النمو فى نشاط البترول والغاز الطبيعى مع تحول مصر إلى مركز إقليمى للغاز وارتفاع صادراتها منه، فضلاً عن صعود أسعاره وكذلك استثماراته بما يحتاج إلى تغطيات تأمينية.

على صعيد آخر، أشار إلى ارتفاع حجم استثمارات نشاط الطيران فى مصر، وزيادة عدد الشركات المملوكة للقطاع الخاص وطائرات رجال الأعمال، مما أوجد طلبا على تأمينات القطاع.

وأكد أن الشركة ستعيد التأمين على مخاطر«البترول» و«الطيران»لدى كيانات عالمية عبر عمليات اختيارية، حتى يتم بناء محفظة أقساط مناسبة، على أن يلى ذلك إبرام اتفاقيات إعادة لهذين الفرعين.

من جهته، كشف أحمد مرسى، العضو المنتدب لشركة«مصر للتأمين التكافلى»، أن شركته تسعى إلى التوسع فى فرع تأمين «البترول» خاصة وأنها حصلت على ترخيص مزاولة النشاط، وتمتلك خبرات للاكتتاب به.

وأضاف مرسى أن استراتيجية الشركة تقوم على عدة محاور، أبرزها تكوين محفظة أقساط متوازنة، عن طريق الاكتتاب فى كل فروع التأمين التى ترى أنها تقدم قيمة مضافة لها.

وتزاول 4 شركات فى السوق فقط نشاط تغطيات «البترول»، تتصدرها«مصر للتأمين»بحصة سوقية %90.3، تليها«المصرية للتأمين التكافلى» %5.3، ثم «gig» بنحو %4، و«أورينت للتأمين التكافلى» بحصة %0.4، وذلك وفقًا بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية.