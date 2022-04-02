قطاع التأمين يدعم مخصصاته امتثالا لمعايير المحاسبة الجديدة

بدأت شركات التأمين فى دعم مخصصاتها الفنية امتثالا لمعايير المحاسبة الجديدة «47 و48 و49» التى ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية الشركات بها.

وكشف هيثم تركى الشريك التنفيذى لمؤسسة «Nexia» – المحاسبون المتحدون – أن هذه المعايير ستساهم فى زيادة حجم المخصصات بشركات التأمين مما يؤثر سلبا على حجم الربحية.

جاء ذلك فى تصريحات خاصة لـ«المال» على هامش تعاقد مكتبه مع شركة مصر القابضة للتأمين، لتطبيق معايير المحاسبة المصرية أرقام 47 الخاص بالأدوات المالية و 48 المتعلق بالإيراد من العقود مع العملاء، و49 المختص بالتأجير، بالمجموعة وشركاتها التابعة.

وأشار إلى أن زيادة المخصصات نتيجة لاختلاف منهجية احتساب الخسائر المتوقعة، خاصة المتعلقة ببعض الاستثمارات والأصول المالية، ومن أمثلة هذه الخسائر احتمالية إخفاق معيد التأمين فى الوفاء بالتزاماته تجاه شركة التأمين المتعاقدة معه.

وأوضح أن الجدول الزمنى لتطبيق معايير 47 و48 و49 المحاسبية فى شركة مصر القابضة للتأمين وشركاتها التابعة هى ثلاثة شهور تنتهى فى يونيو المقبل، لتكون الشركة وتوابعها ممتثلين للمعايير بدءا من مطلع يوليو المقبل.

وأضاف «تركى» أن مكتبه متعاقد مع نحو 22 شركة تأمين فى السوق لتطبيق تلك المعايير، مشيرا إلى أن التطبيق يكون على أرصدة 31 ديسمبر الماضى وفقا لتوجيهات «الرقابة المالية».

وأكد أن المعايير تشمل إعادة تقييم محفظة العملاء بشركات التأمين وتطبيق «اعرف عميلك KYC» على عملاء شركات التأمين سواء الأفراد أو الشركات، إذ يتم طلب ميزانيات من العملاء الشركات نتيجة لقيام بعض شركات التأمين بتقسيط قيمة القسط التأمينى على دفعات للعميل مع فترات سماح فى ظل احتمالية تعثر العميل عن سداد باقى الأقساط وهنا يظهر خطر ائتمان، ويترتب عليه توافر مخصصات لمواجهة تلك الخسائر.

وأكد أنه سوف يتم تقسيم محفظة شركة التأمين نوعا وكما بهدف تصنيف كل شريحة من المحفظة ومعرفة حجم المخاطر الائتمانية التى يمكن أن تتعرض لها ومراعاة لك عن احتساب المخصصات الفنية.

من جهته، كشف باسل الحينى، رئيس مجلس إدارة شركة مصر القابضة للتأمين أن تلك المعاييرتحقق التوافق مع المعايير الدولية «IFRS 9» (والمقابل له معيار EAS47 المصرى) ، لافتا إلى تدريب فريق العمل من الشركة القابضة وشركاتها التابعة على تطبيق المعايير المحاسبية الجديدة والنماذج التى تم بناؤها مع توفير برنامج ملائم لتنفيذ المشروع.

وأضاف أن تطبيق المعايير الدولية «IFRS 9» يتوافق مع إستراتيجية مجموعة مصر القابضة للتأمين التى تعتمد على أفضل الممارسات للصناعة لاستكمال مسيرة النمو والتوسع مما سيسهم فى استمرار تحقيق النتائج الفعالة والمؤثرة فى تطوير مستويات الأداء فى جميع أنشطة مجموعة مصر القابضة للتأمين وشركاتها التابعة، مما يعزز مكانة المجموعة كأكبر وأعرق كيان مالى غير مصرفى فى مصر.