قطاع التأمين يحصل أقساطا تتعدى 11,4 مليار جنيه في أول شهرين من 2023

كشفت هيئة الرقابة المالية، خلال التقرير الشهري لها، ارتفاع قيمة الأقساط المحصلة في قطاع التأمين بنهاية فبراير 2023 لتزيد عن 11,4 مليار جنيه لشهري يناير وفبراير، مقارنة بـ8.4 مليار جنيه تقريبًا، لذات المدة من العام السابق، بنسبة نمو 36%.

وأوضحت “الرقابة المالية”، نمو إجمالي قيمة أقساط “تأمينات الممتلكات والمسئوليات” في يناير وفبراير 2023 إلى ما يزيد عن 5,5 مليار جنيه، مقارنة بـ3,7 مليار جنيه تقريبًا، خلال ذات المدة من العام السابق، بمعدل نمو بلغ 49.8%.

وبيّن قرار الهيئة، نمو إجمالي قيمة أقساط “الأشخاص وتكوين الأموال” في يناير وفبراير 2023 إلى ما يزيد عن 5,9 مليار جنيه، مقارنة بـ4,9 مليار جنيه تقريبًا، خلال ذات المدة من العام السابق، بمعدل نمو بلغ 25.2%.