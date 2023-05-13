قطاع التأمين يحصل أقساطا بقيمة 4,9 مليار جنيه في فبراير 2023

كشفت هيئة الرقابة المالية خلال التقرير الشهري لها، نمو أقساط قطاع التأمين في نهاية فبراير 2023 لتزيد عن 4,9 مليار جنيه، مقارنة بـ3,8 مليار جنيه تقريبًا في نهاية ذات الشهر من العام السابق، بنسبة نمو 29.2%.

وأوضحت هيئة الرقابة المالية، تزايد إجمالي قيمة أقساط تأمينات الممتلكات والمسئوليات في فبراير 2023 إلى ما يقترب من 2,4 مليار جنيه، مقارنة بـ1,5 مليار جنيه تقريبًا، خلال ذات الشهر العام السابق، بمعدل نمو بلغ 56,3%.

وبيّن قرار الهيئة، تزايد إجمالي قيمة أقساط “الأشخاص وتكوين الأموال” في فبراير 2023 إلى ما يناهز 2,6 مليار جنيه، مقارنة بـ2,3 مليار جنيه تقريبًا، خلال ذات الشهر العام السابق، بمعدل نمو وصل إلى 11.2%.