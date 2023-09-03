قطاع التأمين يحجم عن تغطية عمليات البيع الآجل

تشهد الفترة الحالية إحجامًا من شركات التأمين عن تغطية الائتمان الخاص بعمليات البيع الآجل للسلع.

قال مصدر تأمينى بارز إن معدل خسائر هذا النوع من التغطيات مرتفع، حالياً ويتسبب فى تكبد مبالغ تعويضات كبيرة، نتيجة زيادة نسبة التعثر فى سداد التمويلات الخاصة بعملاء شركات البيع الآجل.

وأوضح أن هناك تساهلا فى قيام شركات البيع الآجل للسلع -مثل الأجهزة الكهربائية والإلكترونية- فى تقديم تيسيرات للعملاء للحصول على هذه المنتجات وسدادها على أقساط بفائدة، دون التأكد من الملاءة المالية للعميل.

ولفت إلى أن وباء كورونا المستجد «كوفيد19-»، وما تلاه من أزمة الركود التضخمى العالمية، ثم آثار الحرب الروسية الأوكرانية، عوامل ساهمت فى ارتفاع نسب التعثر فى سداد أقساط عمليات البيع الآجل.

وأشار إلى أن شركات التأمين تغطى مخاطر عدم السداد الناتجة عن تعثر العميل الحاصل على تمويل أو سلعة بنظام البيع الآجل وسداد ثمنها على دفعات، إذ تقوم بالوفاء نيابة عنه لصالح الجهة الممولة.

واعتبر أن الشركات اقتصرت خلال الفترة الجارية على تغطية مخاطر عدم السداد لصالح تمويلات البنوك فقط، مع العمل بالضوابط الصادرة عن هيئة الرقابة المالية فى نشاط وثائق الائتمان.

وتغطى شركات تأمينات الحياة مخاطر عدم السداد الناتجة عن وفاة العميل، فيما توفر الجهات العاملة فى نشاط الممتلكات والمسئوليات بوالص تغطية مخاطر التعثر.

وكان الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قد أصدر قرارا بشأن ضوابط الاكتتاب فى وثائق تأمين الائتمان بفرع الحوادث المتنوعة لشركات الممتلكات والمسئوليات.

وألزم القرار الجهات مانحة الائتمان بنسبة تحمل إجبارى قدرها %25 من قيمة القرض أو التسهيلات الائتمانية حال تحقق الخطر، وذلك لحث الجهات المانحة على إعداد الدراسات الائتمانية الكافية قبل منح الائتمان مما يدعم تحقيق الاستقرار المالى لشركات التأمين، وهو الأمر الذى يتطلب أيضا ضرورة توافر الكوادر المهنية من ذوى الكفاءة سواء فيما يتعلق بالاكتتاب أو التعويضات فى هذا النوع من التغطيات.