قطاع التأمين يتوسع في الحصول على تصنيفات ائتمانية

يتجه عدد من الشركات بقطاع التأمين للحصول على تصنيفات ائتمانية، للتوافق مع القانون الجديد – الجارى مناقشته فى البرلمان- والذى يلزم شركات القطاع بتلك الخطوة.

كشف ربيع عبد الخالق، العضو المنتدب لـ«gig -مصر» لتأمينات الحياة التكافلى، أن الشركة تدرس للحصول على تصنيف ائتمانى خلال العام المالى 2023/2022.

وأوضح عبد الخالق أنه جارٍ المفاضلة بين مؤسسات التصنيف الدولية واختيار إحداها، مشيرا إلى أن شركته تهدف للحصول على تصنيف قوى مدعوما بقوة مجموعة الخليج للتأمين -المساهم الرئيسي-.

وأضاف عبد الخالق أن التصنيف يسهم فى تأكيد مدى قوة الشركة وملاءتها المالية واكتمال البنية التحتية لها، مثل توافر كوادر على درجة عالية من الكفاءة والخبرة، بجانب امتلاكها إجراءات ونظم عمل متطورة ومرنة.

وفى سياق متصل، تدرس «الدلتا للتأمين» الحصول على تصنيف ائتمانى، وأكد الدكتور عادل موسى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، أنها ستسعى لإتمام تلك الخطوة فى النصف الثانى من 2023 من خلال مؤسسة AM Best للتصنيف.

وأشار موسى إلى أن الشركة بدأت منذ سنوات الإعداد لهذا الهدف من خلال عملية إعادة الهيكلة فنيا وإدرايا وماليا، وتنفيذ خطة التحول الرقمى وإدارة المخاطر، وتطبيق قواعد الحوكمة، لأن جهات التصنيف تطلب النتائج الفنية خلال 5 سنوات ماضية قبل منح التصنيف.

واعتبر أن الحصول على تصنيف ائتمانى بمثابة شهادة ثقة من مؤسسة عالمية تؤكد مدى قوة الشركة واستقرارها وملاءتها المالية، إذ إن هناك عملاء يبحثون عن الكيانات المصنفة، وكذلك يهتم به معيدو التأمين.

من ناحية أخرى، قال أحمد مرسى العضو المنتدب لـ”مصر للتأمين التكافلى”ـ فى حوار سابق مع «المال»- إن شركته تدرس الحصول على تصنيف ائتمانى وتستعد لذلك عبر التحول الرقمى، لأن جهة التصنيف يهمها توافر نظام تكنولوجى يحقق الرقابة ويقلل تدخل العنصر البشرى.

وأشار مرسى إلى أن التصنيف يحتاج لسياسة اكتتابية للشركة فى صورة دليل، بجانب كفاية رأس المال، فضلا عن كفاءة الإدارة التنفيذية، لافتا إلى أن “مصر للتأمين التكافلى” نجحت فى بناء الصفين الثانى والثالث لها وتأهليهم.

وأضاف أن الهيكل التنظيمى للشركة يضم إدارة للمخاطر وأخرى للمراجعة الداخلية، وأيضا إدارة الالتزام، وهناك وحدة لمكافحة غسيل الأموال، بما يتوافق مع قواعد الحوكمة تنفيذا لتوجيهات هيئة الرقابة المالية، موضحا أنه سيتم حسم موعد التقدم للحصول على تصنيف ائتمانى خلال العام المقبل.

ونجحت العديد من شركات التأمين المصرية فى الحصول على تصنيف ائتمانى خلال السنوات الماضية، مثل: «مصر للتأمين» و«مصر لتأمينات الحياة» و«gig» للتأمين (ممتلكات ومسئوليات) وكذلك «أورينت للتأمين التكافلى» و«قناة السويس للتأمين».