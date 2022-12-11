قطاع التأمين يبدأ تطبيق معيار «17» العام المقبل

كشف علاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصرى للتأمين أن القطاع سوف يبدأ فى تطبيق معيار المحاسبة الدولى رقم «17» العام المقبل.

ويستهدف المعيار رقم« 17» وضع قواعد واضحة ومتسقة للاعتراف والقياس والإفصاح والعرض لعقود التأمين التى تقع فى نطاقه مما يسمح بإمكانية المقارنة فيما بين البيانات المالية للشركات المحلية والدولية.

وأضاف «الزهيرى» أن الأسواق العالمية سوف تبدأ فى تطبيق المعيار الجديد خلال يناير المقبل، لافتا إلى أن مجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB) خاطب الهيئات الرقابية على قطاع التأمين لتطبيق المعيار مطلع 2023.

وقال إن هناك أسواقا طلبت تأجيل التطبيق لمدة 6 شهور أو عام وفقا لظروف كل سوق على حدة، إلا أن هيئة الرقابة المالية فى مصر خاطبت شركات التأمين للتوافق مع ذلك المعيار بدءا من الشهر المقبل، مشيرا إلى أن أول ميزانية سيظهر بها تأثيره ستكون فى 30 يونيو 2023 والخاصة بنهاية العام المالى 2022/ 2023.

وكان مجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB) أصدر فى مايو 2017 المعيار «17» وهو شامل لعقود التأمين، وأنه سيصبح ساريا لفترات إعداد التقارير السنوية التى تبدأ مطلع 2023 أو بعده مع السماح بالتطبيق المبكر.

وأوضح «الزهيرى» أن الشركات المحلية بدأت الاستعداد لتطبيق المعيار الجديد، لافتا إلى أن ذلك يتطلب أمرين أولهما : تأسيس إدارة والتعاقد مع خبير اكتوارى لضبط الاكتتاب والتسعير بالعقود والوثائق، وثانيهما: التعاقد مع شركة استشارات ومراجعة مالية وتدقيق للمساعدة فى التوافق مع المعيار المحاسبى الجديد، أثناء إعداد القوائم المالية .

ولفت إلى أن ذلك يحافظ على التوافق مع المعايير المحاسبية الدولية الأخرى لتجنب الممارسات المتباينة بالنسبة لعقود التأمين المتطابقة لتحسين مستوى الإفصاح والشفافية بالتقارير المالية وجعل المعلومات الواردة بها أكثر ملاءمة.

واعتبر أن تطبيق المعيار يساعد المستثمرين الأجانب والمحليين فى قراءة قوائم شركات التأمين العالمية بطريقة موحدة والمفاضلة بينها لاتخاذ القرار بالمساهمة بها وهو ما يدعم تدفق رءوس الأموال من الخارج فى القطاع.

وأوضح أن المعيار يجعل العملاء أيضا قادرين على قراءة القوائم المالية لشركات التأمين المختلفة فى السوق بسهولة مما يساعدهم فى المفاضلة فيما بينهم واختيار أى منها لتغطية أصولهم وممتلكاتهم أو التأمين على حياتهم لدى هذه الشركة أو تلك.

وكشف عن تنظيم الاتحاد المصرى للتأمين ندوة يحاضر فيها أحد ممثلى شركات الاستشارات المالية والمراجعة المعروفة لتدريب المدراء الماليين بشركات القطاع على تطبيق المعيار الجديد، استكمالا لجهود هيئة الرقابة المالية فى هذا الإطار.

وأكد أن تطبيق المعيار المحاسبى الدولى رقم «17» فى مصر سوف يظهر الوضع الحقيقى للاكتتاب فى شركات التأمين المحلية.