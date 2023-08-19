قطاع التأمين يبدأ تدريب كوادره على تطبيق معيار «17» المحاسبى

بدأ قطاع التأمين إعداد كوادره لتطبيق المعيار المحاسبى الدولى رقم 17 من خلال الدورات التدريبية لمعهد التأمين المصرى.

ويستهدف معهد التأمين المصرى زيادة دبلومتين جديدتين فى 2023/2024 للدارسين، ابتداء من منتصف سبتمبر المقبل، هما «متناهى الصغر» و«المراجعة الداخلية والإلزام فى الشركات» بعد اتجاه المؤسسات لتطبيق المعيار 17، مشيرًا إلى أن الكيان قدم أول دبلومة فى «متناهى الصغر» بالتعاون مع وكالة اليابان للتعاون الدولى (JICA) .

قال أحمد رفيق، الأمين العام لـ«التأمين المصرى»، إن أعداد الدارسين فى دبلومات المعهد المتخصصة فى العام 2023/2024 بلغت 54 متدربًا لـ«العامة» و29 لـ«الإعادة» و48 لـ«الطبى» و15 لـ«الحياة» ومثلها لـ«التكافلى»، بينما 6 منهم من السوق الخارجية.

ولفت إلى أن عدد المستفيدين من برنامج 17 (IFRS) تخطى 60 دارسًا من مختلف الجهات، كبنك الإسكندرية وشركتى «حديد عز» و«غاز مصر».

وتابع أن سعر الدبلومات يختلف حسب خصوصيتها، ففرع إعادة التأمين يتحمل الدارس به 15 ألف جنيه، وكذلك «الطبى»، بينما تتراوح باقى الدبلومات بين 10 و12.5 ألف.

وذكر «رفيق» أن دبلومات «التأمين التكافلى» تأتى تحت رعاية «المصرية للتأمين التكافلى» و«GIG -مصر حياة تكافل»، بينما ترعى «GIG للتأمين» دورات «التأمينات العامة»، فى حين أن «متلايف» تدعم دورات تأمينات الحياة، إضافة إلى أن «الطبى» تحصل على دعم «بوبا».

وألمح إلى أن شركات «المصرية للتأمين التكافلى» و«gig» و«متلايف» و«قناة السويس للتأمين» و«الدلتا للتأمين» و«قناة السويس للتأمين» و«قناة السويس لتأمينات الحياة» و«جمعية التأمين التعاونى» و«متلايف».

وأوضح «رفيق« أن %50 تقريبا من القيمة الفعلية للدبلومة يتحملها المتدرب أو شركته، والتى تتراوح مدتها بين 6 و7 أشهر، حسب جدولها الزمنى، بتكلفة كلية تتخطى 40 ألف جنيه لكل دارس، إذ يلتزم الأخير بدفع ما يقرب من 15 ألفا، بينما يقدم المعهد دعمه، وكذلك الشركات الراعية بباقى المبلغ.

ولفت إلى أن البرامج أهم منتج يعتمد عليه المعهد فى إبرازه للعملاء، المعتمدة على المقاييس الدولية، إذ تعادل كل 20 ساعة تدريبية بها سنة كاملة من التعليم.

يستهدف معيار 17 توحيد الممارسات المحاسبية في عقود التأمين مما يمنح المستثمر الوضوح فى فهم مخرجات القوائم المالية للشركات ومقارنتها مع باقي الكيانات في نفس السوق أو على المستوي العالمى.