قطاع التأمين يؤكد استعداده لمواجهة «جدرى القرود»

كشف علاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصرى للتأمين أن القطاع مستعد لمواجهة وباء «جدرى القرود» مستفيدا من تجربته فى التعامل مع جائحة «كورونا» خلال العامين الماضيين.

وأضاف أن شركات التأمين استثمرت خلال الفترة الماضية فى بنيتها التكنولوجية ونجحت فى اختبار «العمل عن بعد» إبان انتشار فيروس «كوفيد- 19» والتى شهدت الإغلاق الجزئى للاقتصاد والإجراءات الاحترازية وقرارات الهيئة العامة للرقابة المالية لتطبيق تلك الإجراءات بقطاع التأمين.

وأوضح أن بعض شركات التأمين أصدرت وثائق تأمين طبى تغطى الأوبئة بينما استثناها البعض الآخر وفقا للسياسة الاكتتابية لكل شركة وبالتنسيق مع شركات إعادة التأمين العالمية.

وأكد الزهيرى أن وباء كورونا رفع وعى العملاء بمخاطر الأوبئة وأهمية التأمين ضدها، فى ظل ارتفاع تكاليف علاجها، لذا ارتفع الطلب على التأمين الطبى ضدها وهو ما يفيد الشركات أيضاً.

ولفت إلى ارتفاع وعى العاملين بشركات التأمين باستخدام الإجراءات الاحترازية مثل استخدام أدوات التعقيم والكمامات، كما أصبح لديهم المهارة فى التعامل مع العملاء عن بعد عبر التطبيقات الإلكترونية مثل «zoom».

وأشارإلى أن شركات التأمين وفرت لعملائها وسائل دفع متعددة لتسهيل السداد الإلكترونى للأقساط مع تطبيق التباعد الاجتماعى والحفاظ على العملاء عبر تقليل الكثافة والتواجد فى الشركات.

كانت منظمة الصحة العالمية، أعلنت أن جدرى القرود «حالة طوارئ عالمية» وأطلقت أعلى مستوى من التأهب، فى محاولة لاحتواء تفشى المرض.