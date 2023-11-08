قطاع البنوك يهيمن على 96% من مشتريات الأجانب في البورصة المصرية بجلسة الثلاثاء (جراف)

هيمن قطاع البنوك على نحو 96% من مشتريات الأجانب بالبورصة المصرية بجلسة الثلاثاء، بما قيمته 143 مليون جنيه، من إجمالي مشترياتهم البالغة 148.5 مليون جنيه.

وتركزت مشتريات الأجانب بجلسة الثلاثاء بخلاف البنوك في قطاعات الاغذية، والاتصالات، والخدمات التعليمية، والموارد الأساسية، وفي المقابل اتجهت مبيعاتهم في قطاعات العقارات، والخدمات المالية، والطاقة والخدمات المساندة.

واتجه المستثمرون المحليون، والأجانب، للبيع بما نسبته 86.1% من التداولات بقيمة 12.3 مليون جنيه، و 10.8%، بقيمة 160.8 مليون جنيه على الترتيب، واتجه الأجانب للشراء بنسبة 3.1% من التداولات، بما قيمته 148.5 مليون جنيه.

اقتنصت أدوات الدخل الثابت (الأذون/ السندات) 96.05% من تداولات البورصة المصرية بجلسة الثلاثاء، مسجلة 105.1 مليار جنيه، من إجمالي قيم التعاملات البالغة 109.5 مليار جنيه.

وكان نصيب الأسهم من التداولات بالسوق الرئيس ما نسبته 3.95%، بقيمة 4.3 مليار جنيه، وسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة 43.86 مليون جنيه. وسجلت كمية التداولات أمس 1.450 مليون ورقة منفذة على 124 ألف عملية، مقارنة بـ11.2 مليار جنيه تداولات بالجلسة السابقة بكمية 1.331 مليون ورقة، عبر 131 ألف عملية منفذة.