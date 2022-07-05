قطاع البنوك يهيمن على 40% من تداولات البورصة المصرية بجلسة الثلاثاء

هيمن قطاع البنوك على حوالي 40% من قيم تداولات البورصة المصرية المحققة على الأسهم فقط بجلسة اليوم الثلاثاء والبالغة 369.5 مليون جنيه. وقد سجلت تداولات الأسهم إجمالًا حوالي 953.9 مليون جنيه، وجرى التداول على نحو 188 ورقة مالية، صعد من بينها 61، وتراجع 44، ولم يتغير أداء الباقية.

وأنهت البورصة المصرية تعاملاتها بجلسة اليوم، على تباين في الأداء، إذ هبط المؤشر الرئيسي منفردًا بنحو 0.33% وسجل 8657.5 نقطة،

فيما صعد أداء المؤشر السبعيني للأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70ewi” بنسبة 0.24% ووصل 1659.7 نقطة، وارتفع أيضًا المؤشر الأوسع نطاقًا “egx100” بنحو 0.3% عند 2442.8 نقطة.

تجدر الإشارة إلى أن البورصة المصرية شهدت، أمس الاثنين، جلسة دامية في ظل مبيعات أجنبية قوية على الأسهم القيادية، خاصة البنك التجارى الدولى، وضعف للقوى الشرائية، مما عزز النظرة التشاؤمية للسوق والمشهد الضبابى الذى تشهده حاليًّا، وسط تأكيدات من خبراء سوق المال بأن الوضع الراهن يصعب معه وضع أية توقعات أو سيناريوهات مستقبلية لحركة السوق.

وتكبدت البورصة خسائر رأسمالية، أمس، بلغت 15.3 مليار جنيه، ليغلق رأس المال السوقى عند 593.2 مليار، مقارنة مع 608.5 مليار بجلسة الأحد.