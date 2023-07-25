قطاع البنوك يهيمن على قرب ثلث تداولات البورصة المصرية اليوم بنسبة 32.3%

هيمن القطاع البنكي على ما يقرب من ثُلث تداولات البورصة المصرية المحققة على الأسهم بنهاية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء بنسبة 32.3% وبقيمة تداول سجلت 524 مليون جنيه، ليأتي بذلك في الصدارة .

وبلغت إجمالي قيم التداولات علي الأسهم اليوم حوالي 1.62 مليار جنيه، ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 203 سهما، ارتفع منهم 31 سهما، وتراجع 95 سهما، فيما استقر 77 سهما دون تغيير.



وتحولت مؤشرات البورصة المصرية في نهاية تعاملات اليوم، للهبوط الجماعي، بخسائر سوقية نحو 4 مليارات جنيه.

وفقد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، نحو 0.4%،و ليغلق عند مستوى 17479 نقطة.

وانخفض مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو 1.25%، عند مستوى 3396 نقطة. وتراجع مؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بنحو 1.17%، عند 5051 نقطة.