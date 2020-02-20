قطاع البنوك يهيمن على ثلث تداولات البورصة اليوم

هيمن قطاع البنوك على ثلث تداولات البورصة المصرية المُحققة اليوم الخميس، آخر جلسات، الأسبوع الجاري بقيمة 234 مليون جنيه.

وبلغت تداولات السوق الإجمالية على الأسهم فقط 699 مليون جنيه، وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة 166 سهم، ارتفع أداء 86 سهما من بينها، وانخفض 44 آخرون ولم يتغير أداء الباقية، فيما سجل رأس المال السوقي 695.639 مليار جنيه.

وأختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الخميس ختام الأسبوع على صعود جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للمصريين والأجانب.

وصعد المؤشر الرئيسى فى البورصة المصرية “egx30” بنسبة 0.19% إلى 13720 نقطة، بينما صعد مؤشر “egx 70” بنسبة 1.21% إلى مستوى 1256 نقطة، وصعد مؤشر «EGX100» الأوسع نطاقا بنسبة 0.44% إلى 1364 نقطة، بينما صعد egx50 بنسبة 0.94% إلى 1871 نقطة، وكذلك صعد مؤشر “EGX30 Capped” بنسبة 0.26% إلى 15664 نقطة.

واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 129 مليون جنيه و 36.4 مليون جنيه على التوالى.

بينما اتجهت تعاملات المؤسسات العربية والأفراد المصريين والعرب والأجانب للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 108 ملايين جنيه، و 32.2 مليون جنيه، و24.5 مليون جنيه، و689 ألف جنيه على التوالى.

وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم الخميس، إجتماعها لبحث أسعار الفائدة.