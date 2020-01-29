قطاع البنوك يقود ارتفاع مؤشرات الأسهم الأوروبية في تداولات الأربعاء

سجلت الأسهم الأوروبية صعودا خفيفا في جلسة التداولات الصباحية اليوم الأربعاء، مدفوعة في ذلك بأسهم البنوك في أعقاب نتائج قوية شهدها بنك “سانتاندر” الإسباني، لكن تظل هناك مخاوف إزاء التفشي السريع لفيروس “كورونا” الجديد في الصين.

وذكرت وكالة “رويترز” للأنباء أن مؤشر “ستوكس 600” ضمن الأسهم الأوروبية صعد بنسبة 0.1% بحلول الساعة 08009 بتوقيت جرينيتش، ليواصل موجة التعافي من عملية البيع الجماعية التي شهدها أوائل هذا الأسبوع.

وتجاوز مؤشر “آي بي إي إكس” الإسباني نظرائه من البورصات الإقليمية، مدعوما في ذلك بالزيادة في أسعار أسهم “سانتاندر” بنسبة 2%.

وسجل البنك ارتفاعا في صافي الأرباح الفصلية، مدعومة في ذلك بالأداء القوي في سوقه الرسمي بالبرازيل، ومكاسبه الرأسمالية أيضا.

وقفز مؤشر البنوك “إس إكس7بي” بنسبة 0.5%، وهي الزيادة الأعلى بين القطاعات الفرعية الأساسية في أوروبا.

كانت أسهم في شركات “آبل” و” إيه إم إس إيه جي” قد سجلت صعودا بعدما فاقت الشركة المصنعة لأجهزة “آيفون” توقعات المبيعات والأرباح في الربع الأول من العام المالي للعام 2020.

كانت “آبل” قد أعلنت عن نتائجها المالية للربع الأول من العام المالى 2020 المنتهى فى الـ 28 من ديسمبر 2019، وحققت الشركة إيرادات فصلية قدرها 91.8 مليار دولار، بزيادة نسبتها 9% عن نفس الربع من العام الماضي، كما شكلت المبيعات الدولية 61% من إيرادات هذا الربع.

وقال تيم كوك، الرئيس التنفيذى لشركة “آبل”: “نحن سعداء بالإعلان عن أعلى إيرادات فصلية لأبل على الإطلاق، مدفوعة بالطلب القوى على طرازى iPhone 11 و iPhone 11 Pro ، والنجاح المستمر للخدمات والأجهزة القابلة للارتداء”.