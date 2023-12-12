قطاع البنوك يقصي العقارات من صدارة تداولات البورصة اليوم (جراف)

أقصى قطاع البنوك نظيره العقاري من صدارة تداولات البورصة المصرية، مع ختام جلسة اليوم، بعدما استحوذ على 24% من إجمالي تعاملات أسهم الشركات المقيدة.

وكانت الأسهم المقيدة في البورصة المصرية قد سجلت، خلال جلسة اليوم، تداولات بقيمة 3.66 مليار جنيه، شاملة الصفقات، بعد التعامل على 2.07 مليار ورقة مالية، من خلال تنفيذ 121.55 ألف عملية.

البنوك في المقدمة بقيمة 870.88 مليون جنيه

وسيطر «البنوك» على قمة التداولات بقيمة 870.88 مليون جنيه، بعد التعامل من خلال 13.4 مليون ورقة مالية، من خلال تنفيذ 4419 عملية.

وحصد قطاع العقارات المركز الثاني بقيمة تداولات 627.94 مليون جنيه، بعد التعامل على 568.38 مليون ورقة مالية، من خلال تنفيذ 26.7 ألف عملية.

وحصل قطاع الخدمات المالية غير المصرفية على المركز الثالث بقيمة تعاملات 513.82 مليون جنيه، بعد التعامل على 244.9 مليون وقة مالية، من خلال تنفيذ 13.5 ألف عملية.

واقتنص قطاع الموارد الأساسية المركز الرابع بقيمة تداولات 510.44 مليون جنيه، بعد التعامل على 16.79 مليون ورقة مالية، من خلال تنفيذ 18.87 ألف عملية.

وفي المركز الخامس، سجل قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات تداولات بقيمة 314.18 مليون جنيه، بعد التعامل على 103.66 مليون ورقة مالية، من خلال تنفيذ 8.93 ألف عملية.