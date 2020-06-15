قطاع البنوك يقتنص 48% من تداولات البورصة اليوم

هيمن قطاع البنوك على 48% من تداولات البورصة المصرية، بجلسة اليوم الاثنين، ثاني جلسات الأسبوع الحالي، بقيمة بلغت 670 مليون جنيه، وذلك من قيمة التداولات الإجمالية على الأسهم فقط والبالغة 1.39 مليار جنيه.

تلاهُ قطاع العقارات بحصة 12% وبقيمة 168.4 مليون جنيه، ثم قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بقيمة 11.4% وبقيمة تداول 159.7 مليون جنيه .

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الاثنين على أداء متأرجح لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعي للعرب والأجانب، وشرائي للمصريين.

وهبط المؤشر الرئيسى “EGX30” بنسبة 0.58% إلى 10668 نقطة، بينما صعد مؤشر “EGX70” بنسبة 0.24% إلى 1286 نقطة، كما ارتفع EGX100 بنسبة 0.22% عند مستوى 2039 نقطة.

وصعد “EGX50” بنسبة 0.06% إلى 1616 نقطة، وتراجع مؤشر “EGX30 Capped” بنسبة 0.13% عند مستوى 12228 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم 1.3 مليار جنيه تقريبًا، واتجه المصريون للشراء، بينما اتجه العرب والأجانب للبيع.

وتأرجح أداء معظم الأسهم المتداولة بين اللونين الأخضر والأحمر، إذ صعد 75 سهمًا من إجمالى 173، بينما هبط 71، وبقي 27 دون تغير.

وأغلقت البورصة المصرية أمس الأحد– بداية الأسبوع- على أداء متأرجح لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعي للعرب والأجانب، وشرائي للمصريين.

وأغلق المؤشر الرئيسى“EGX30” هابطًا بنسبة 0.93% إلى 10831 نقطة، بينما صعد مؤشر “EGX70” بنسبة 0.03% إلى 1283 نقطة.