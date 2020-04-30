قطاع البنوك يستحوذ على 24% من تداولات البورصة و«التجاري الدولي» يتصدر الأسهم

تصدر قطاع البنوك قائمة القطاعات النشطة بالبورصة من حيث قيم التداول الأسبوع المنقضي، وذلك بعد استحواذه على 24.3 % من التعاملات التي بلغت 1.3 مليار جنيه.

وذكر تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة، وصل “المال” نسخه منه، أن قطاع العقارات قد احتل المرتبة الثانية بعد البنوك بحصة 20%، وقيم تداولات قدره 1.1 مليار جنيه.

وأشار التقرير إلى أن قطاع المرافق قد تزيل القائمة بحصة سوقية أقل من 1% وقيم تداولات بلغت 1.6 مليون جنيه فقط.

وعلى صعيد الأسهم، احتل سهم البنك التجاري قائمة الأسهم النشطة خلال الأسبوع بحصة 22% وتداولات 1.2 مليار جنيه، بينما تزيل القائمة سهم العرفة للاستثمارات بحصة أقل من 1% وتداولات هزيلة للغاية سجلت 15 جنيهاً فقط.

يذكر أن تداولات البورصة بنحو 10 مليارات جنيه خلال تعاملات الأسبوع المنقضي لتسجل 19.4 مليار جنيه مقابل 9.2 مليار الأسبوع السابق له.

وجرى التعامل على 2.07 مليار ورقة مالية الأسبوع المذكور مقابل 1.26 مليار ورقة الأسبوع المماثل.

واستحوذت الأسهم على 28.1% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات 71.9 % خلال الأسبوع الماضي.

وسجل المستمرون العرب والأجانب صافي بيع بقيمة 358 مليون جنيه، موزعة بواقع 342.4 و15.8 مليون جنيه بالترتيب، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وسجلت مؤشرات البورصة ارتفاعات جماعية قوية الأسبوع المنقضي مدعومة بمشتريات المستثمرين والمؤسسات المحلية.

وقفز مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 4.3%% ليسجل مستوى 10554 نقطة، ومؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 7%% إلى 1225 نقطة.

وبالمثل، صعد مؤشر “egx100” الأوسع نطاقا بنسبة 3.6% إلى 1134 نقطة.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بنسبة 2.9%، ما يعادل 16 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 569.8 مليار جنيه، مقابل 553.9 مليار جنيه الأسبوع السابق له.

يذكر أن البورصة قد اختتمت تعاملات الخميس – آخر جلسات الأسبوع – على أداء متأرجح لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للمصريين وقيم تداولات تجاوزت مليار جنيه على الأسهم.

وصعد المؤشر الرئيسي بنسبة 0.08% إلى 10554 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة 1.34% إلى 1225نقطة، والمؤشر الأوسع نطاقا بنسبة 0.58 % عند مستوى 1134 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم مليار جنيه تقريبًا، واتجه العرب والأجانب للبيع، بينما اتجه المصريون للشراء.

وتأرجح أداء معظم الأسهم المتداولة بين اللونين الأخضر والأحمر ، إذ صعد 96 سهمًا من إجمالى 175 سهما متداولة، بينما هبط 55 فقط، وبقى 24 دون تغير.