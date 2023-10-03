قطاع البنوك يتقدم تعاملات البورصة المصرية بـ 252.2 مليون جنيه (جراف)

تقدم قطاع البنوك تعاملات البورصة المصرية مع ختام جلسة اليوم الثلاثاء بقيمة 252.2 مليون جنيه شاملة الصفقات بعد التعامل على 5.12 مليون ورقة مالية من خلال تنفيذ 2461 عملية.

الموارد الأساسية في الوصافة بعد قطاع البنوك

وحلت في وصافة تداولات البورصة المصرية بعد قطاع البنوك بقيمة 213.8 مليون جنيه بعد التعامل على 14.5 مليون ورقة مالية من خلال تنفيذ 9501 عملية.

وجاءت العقارات في المرتبة الثالثة بـ 211.89 مليون جنيه من خلال التعامل على 104.2 مليون ورقة مالية.

وفي المرتبة الرابعة، حصدت الخدمات المالية غير المصرفية تداولات بـ 209.97 مليون جنيه بعد التعامل على 68.21 مليون ورقة مالية.

وفي المرتبة الخامسة، جاءت الأغذية والمشروبات والتبغ بـ 201.8 مليون جنيه من خلال التعامل على 46.7 مليون ورقة مالية.

مشتريات العرب والأجانب حسب القطاعات

سجل إجمالي صافي مشتريات العرب والأجانب خلال جلسة اليوم 174.28 مليون جنيه؛ بعدما اتجهوا للشراء في 12 قطاعًا وللبيع في 4 فيما لم يسجلوا أية عمليات في قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف أو الترفيه.

وعلى صعيد القطاعات التي اتجهوا فيها للبيع شملت الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بـ 10.03 مليون جنيه.

وسجلوا صافي بيع في الأغذية والمشروبات والتبغ بـ 4.48 مليون جنيه.

واتجهوا للبيع في الرعاية الصحية والادوية بـ 2.24 مليون جنيه وفي الخدمات التعليمية بـ 636 جنيهًا.

أما القطاعات التي سجلوا فيها صافي شراء جاء على رأسهما قطاع البنوك بقيمة 145.97 مليون جنيه.

واتجهوا للشراء في الموارد الأساسية بصافي 7.14 مليون جنيه وفي العقارات بـ 6.7 مليون جنيه وفي الخدمات المالية غير المصرفية بـ 6 مليون جنيه.

وشهد قطاع الإنشاءات الهندسية صافي شراء بـ 900.9 ألف جنيه والمنتجات الصناعية والسيارات بـ 3.5 مليون جنيه.

وحاز قطاع الطاقة الخدمات والطاقة المساندة على صافي شراء بـ 425.1 ألف جنيه والتجارة والموزعون على 9.2 مليون جنيه.

واستحوذ المنسوجات والسلع المعمرة على صافي شراء بـ 8.6 مليون جنيه والنقل والشحن على 1.22 مليون جنيه.

وحصد قطاعي مواد البناء والمرافق على صافي شراء بقيمتي 1.28 مليون جنيه و11.3 ألف جنيه على الترتيب.