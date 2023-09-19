قطاع البنوك يتصدر تعاملات سوق المال بحصة 28.75% مع إغلاق جلسة الثلاثاء (جراف)

استمر قطاع البنوك في تقدمه تعاملات البورصة المصرية مع ختام تداولات اليوم الثلاثاء، بعدما استحوذ على نحو 28.75% من إجمالي التداولات شاملة الصفقات يليه الخدمات المالية غير المصرفية بـ16.10%.

قطاع البنوك في الصدارة بـ929.1 مليون جنيه

حلّ قطاع البنوك في المرتبة الأولى من حيث قيمة التداولات، بعدما سجلت 929.13 مليون جنيه، بعد التعامل على 17.2 مليون جنيه من خلال تنفيذ 3994 عملية.

وحصد قطاع الخدمات المالية غير المصرفية المرتبة الثانية بقيمة تداولات 520.5 مليون جنيه، يليه العقارات في الثالثة بـ446.8 مليون جنيه، والموارد الأساسية في الرابعة بـ404 ملايين جنيه، ثم الأغذية والمشروبات والتبغ بـ211.6 مليون جنيه.

الجراف التالي يبين أعلى 5 قطاعات من قيمة التداولات في البورصة المصرية اليوم الثلاثاء:

ومع إغلاق جلسة اليوم الثلاثاء، سجلت البورصة المصرية تداولات بنحو 3.23 مليار جنيه شاملة الصفقات، بعد التعامل على نحو 979.3 مليون ورقة مالية، من خلال تنفيذ 88.9 ألف عملية.

414.3 مليون جنيه صافي شراء المؤسسات الأجنبية

وسجلت المؤسسات العربية والأجنبية خلال تداولات جلسة اليوم الثلاثاء صافي شراء بـ414.3 مليون جنيه، و21.1 مليون جنيه على الترتيب، فيما شهدت المصرية صافي بيع بقيمة 138.7 مليون جنيه.

الأفراد المصريون الأعلى بيعًا بـ 171.6 مليون جنيه

وسجلت تداولات جميع فئات المستثمرين الأفراد عمليات بيعية على الأسهم المقيدة بالبورصة؛ إذ استحوذ المصريون على القيمة الأعلى البالغة 171.6 مليون جنيه، فيما شهد العرب تعاملات بـ118.4 مليون جنيه، والأجانب 6.7 مليون جنيه.