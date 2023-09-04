قطاع البنوك يتصدر تداولات البورصة بأكثر من 469 مليون جنيه (جراف)

تصدر قطاع البنوك تعاملات البورصة المصرية مع ختام جلسة اليوم الإثنين بقيمة 469.2 مليون جنيه بعد التعامل على 8.9 مليون ورقة مالية من خلال تنفيذ 2558 عملية.

جاءت الخدمات المالية غير المصرفية في المرتبة الثانية من حيث قيمة التداولات بقيمة 370.3 مليون جنيه يليها العقارات بـ 366.1 مليون جنيه، ثم الأغذية والمشروبات والتبغ بـ 173.6 مليون جنيه، وحلت الموارد الأساسية في المركز الخامس بـ 22.8 مليون جنيه.

الجراف التالي يوضح أكبر 10 قطاعات من حيث قيمة التداول مع ختام جلسة اليوم الإثنين:

تداولات المستثمرين المصريين في 10 قطاعات

اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين خلال جلسة اليوم الإثنين للشراء في قطاعات «العقارات» بصافي 53.2 مليون جنيه بدون الصفقات و «الأغذية والمشروبات والتبغ» بـ 9.7 مليون جنيه و«الخدمات والمنتجات الصناعية» بـ23.3 مليون جنيه و «الرعاية الصحية والأدوية» بـ 3.2 مليون جنيه و«مواد البناء» 2.1 مليون جنيه.

على صعيد آخر، فضّل المستثمرون المصريون البيع في قطاعات «البنوك» بصافي 45.1 مليون جنيه، و«الخدمات المالية غير المصرفية» بـ 2.3 مليون جنيه و الموارد الأساسية بـ 4.4 مليون جنيه و «المقاولات والإنشاءات الهندسية بـ 28.5 مليون جنيه، بالإضافة إلى «الاتصالات وإعلام وتكنولوجيا المعلومات» بـ 14.4 مليون جنيه.

العرب يتجهون للبيع في 6 قطاعات وللشراء في 4 أخرى

سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع في 6 قطاعات من أصل أكبر 10 قطاعات من حيث قيمة التداول، إذ شهد «العقارات» صافي 15.7 مليون جنيه و «الاتصالات وإعلام وتكنولوجيا المعلومات» 14.4 مليون جنيه و «الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات» بالإضافة إلى البنوك بنفس القيمة البالغة 12.1 مليون جنيه، والرعاية الصحية بـ 4.4 مليون جنيه و مواد البناء 0.9 مليون جنيه.

واتجه العرب للشراء في أربعة قطاعات شملت الخدمات المالية غير المصرفية بـ 11.4 مليون جنيه و الأغذية والمشروبات والتبغ بصافي 1.8 مليون جنيه والموارد الأساسية بـ 5.9 مليون جنيه والمقاولات والإنشاءات الهندسية بـ 17.8 مليون جنيه.

تعاملات المستثمرين الأجانب اليوم

شهدت تعاملات المستثمرين الأجانب اتجاهًا بيعيًا على 6 قطاعات من أصل أعلى 10 قطاعات من حيث قيمة التداولات تتضمن الخدمات المالية غير المصرفية بصافي 9.2 مليون جنيه والعقارات بـ 38.1 مليون جنيه والأغذية والمشروبات والتبغ بـ 11.5 مليون جنيه والموارد الأساسية بـ 1.5 مليون جنيه والخدمات والمنتجات الصناعية بـ 11.1 مليون جنيه ومواد البناء بـ 1.1 مليون جنيه.

على صعيد آخر اتجهت للشراء لتسجل صافي قيمة 57.2 مليون جنيه في القطاع المصرفي و 1.2 مليون جنيه في الرعاية الصحية والأدوية، فيما لم يتم التداول على «الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات» أو «مقاولات والإنشاءات الهندسية».