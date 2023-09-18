قطاع البنوك يتصدر تداولات البورصة اليوم بـ594.4 مليون جنيه (جراف)

تصدرت البنوك القطاعات المتداولة في السوق الرئيسية بالبورصة المصرية مع ختام اليوم الاثنين بقيمة 594.4 مليون جنيه، بعد التعامل على 11.09 مليون ورقة مالية، من خلال تنفيذ 3496 عملية.

وحلّ قطاع الخدمات المالية غير المصرفية في المرتبة الثانية، بقيمة تداولات 557.13 مليون جنيه، بعد التعامل على 199.6 مليون ورقة مالية، من خلال تنفيذ 11508 عملية.

وحصد القطاع العقاري المرتبة الثالثة بقيمة 288.09 مليون جنيه، يليه الأغذية والمشروبات والتبغ بـ233.07 مليون جنيه، والموارد الأساسية بـ218.3 مليون جنيه.

وسجلت الأسهم المقيدة في البورصة المصرية، اليوم الاثنين، تداولات بقيمة 2.5 مليار جنيه شاملة الصفقات، بعد التعامل على 1.02 مليار ورقة مالية، من خلال تنفيذ 81483 عملية.

الجراف التالي يوضح تداولات القطاعات في البورصة المصرية اليوم:

تداولات المصريين في 5 قطاعات

اتجهت تداولات المستثمرين المصريين للبيع في قطاع البنوك بصافي قيمة 235.4 مليون جنيه مع ختام جلسة اليوم، وفي الخدمات المالية غير المصرفية بـ29.8 مليون جنيه، وفي العقارات بـ20 مليون جنيه، وفي الموارد الأساسية بـ7.3 مليون جنيه.

وشهدت تعاملات المستثمرين المصريين تسجيل صافي شراء في قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بقيمة 9.7 مليون جنيه.

العرب الأعلى شراءً في الخدمات المالية غير المصرفية

سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع في قطاع البنوك بقيمة 71.7 مليون جنيه، وفي الأغذية والمشروبات والتبغ بـ16.5 مليون جنيه، وفي الموراد الأساسية بـ500 ألف جنيه.

وشهدت التعاملات صافي شراء في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بقيمة 28.3 مليون جنيه، وفي العقارات بـ21 مليون جنيه.

البنوك الأعلى تصدرًا في مشتريات الأجانب

اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب للشراء في قطاع البنوك مع ختام جلسة اليوم، بصافي قيمة 307.1 مليون جنيه غير شاملة الصفقات، وفي الخدمات المالية غير المصرفية بـ1.5 مليون جنيه، وفي الأغذية والمشروبات والتبغ بـ6.8 مليون جنيه في الموارد الأساسية بـ7.8 مليون جنيه.

على صعيد آخر، سجلت تداولات المستثمرين الأجانب صافي بيع في قطاع العقارات بقيمة مليون جنيه.