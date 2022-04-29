قطاع «البنوك» يتصدر القطاعات النشطة في البورصة الأسبوع الماضي

تصدر قطاع البنوك قائمة القطاعات النشطة بالبورصة المصرية الأسبوع المنقضي بقيم تعاملات قدرها 448.8 مليون جنيه.

وذكر تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة وصل “المال” نسخه منه أن قطاع المرافق تزيل القائمة بتداولات هزيلة بلغت 1.39 مليون جنيه فقط.

وشهدت مؤشرات البورصة حالة تباين في الأداء خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، وسط مشتريات للمستثمرين المصريين والعرب.

وارتفع مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 4.74% ليصل إلى 11047 نقطة، بينما ارتفع مؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 2.33% إلى 1873 نقطة، ومؤشر “egx100ewi” الأوسع نطاقا بنسبة 3.01% إلى 2851 نقطة.

وقفز رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة 3.81%، ما يعادل 26 مليون جنيه، ليغلق عند 715.1 مليار جنيه.

واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو البيع بالبورصة، خلال تعاملات الأسبوع، بقيمة 203.4 مليون جنيه، وذلك بعد استحواذهم على 24.7% من التداولات.

وفضّل العرب الشراء بقيمة 175.1 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

واختتمت البورصة تعاملات، امس الخميس، اخر جلسات الاسبوع، على صعود جماعى لمؤشراتها؛ بدفع مشتريات عربية ومصرية وحجم تداولات 8.1 مليار جنيه على الأسهم.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 3.07% عند 11047 نقطة، بينما صعد“EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 2.74%، ليسجل 1873 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 2.87% إلى 2851 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 8.1 مليار جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والعرب للشراء، بينما اتجه الأجانب للبيع، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على شاشة البورصة.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 112 سهمًا من إجمالي 187 متداولة، بينما هبط 14، وبقي 61 دون تغيير.