قطاع البنوك يترأس تداولات البورصة بختام جلسة الاثنين

ترأس قطاع البنوك تداولات القطاعات المُدرجة في السوق الرئيسية بالبورصة المصرية، بختام جلسة اليوم الاثنين، بعدما سجل 695.4 مليون جنيه شاملة الصفقات، من خلال تنفيذ 2615 عملية على 13.6 مليون ورقة.

وتراجعت الخدمات المالية غير المصرفية إلى المرتبة الثانية مسجلة 530.1 مليون جنيه، تليها العقارات بقيمة 491.7 مليون جنيه، ثم الأغذية والمشروبات والتبغ بـ174.7 مليون جنيه، والموارد الأساسية بـ139.6 مليون جنيه.

ومع إغلاق جلسة اليوم، سجلت البورصة المصرية قيمة تداولات بـ2.6 مليار جنيه تشمل الصفقات، بعد التعامل على 716.5 مليون ورقة مالية من خلال تنفيذ 80.7 ألف عملية.