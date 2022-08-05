قطاع البنوك الأنشط في البورصة المصرية الأسبوع الماضي

تصدَّر قطاع البنوك قائمة أنشط القطاعات المدرجة بالبورصة المصرية، خلال تعاملات الاسبوع الماضي، بقيمة تداولات بلغت مليار جنيه.

وذكر تقرير صادر عن البورصة، حصلت “المال” على نسخة منه، أن قطاع الاتصالات قد احتل المركز الثاني بقيمة 772.6 مليون جنيه.

وقفزت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي ملحوظ خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، وسط مشتريات للمستثمرين المصريين والعرب.

وصعد مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 7.2% ليصل إلى 10043 نقطة، ومؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 3.4% إلى 1911 نقطة، ومؤشر “egx100ewi” الأوسع نطاقا بنسبة 4.7% إلى 2835 نقطة.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 35 مليار جنيه خلال تعاملات الاسبوع، مرتفعا 5.6% إلى 663 مليار جنيه.

واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو البيع بالبورصة المصرية، خلال تعاملات الاسبوع الماضي بقيمة مليار جنيه، بعد استحواذهم على 18.5% من التداولات.

وفضّل العرب الشراء بقيمة 1.7 مليار جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وتصدّر سهم البنك التجاري الدولي – مصر قائمة الأسهم المقيدة فى البورصة المصرية من حيث قيم التداول، خلال تعاملات الاسبوع الماضي.

وأغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة أمس الخميس (نهاية الأسبوع ) على صعود صاروخي لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائي للمصريين والعرب بحجم تداولات 2.4 مليار جنيه على الأسهم.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 5.28% عند 10043 نقطة، بينما صعد “EGX70” للأسهم المتوسطة 2.29%، ليسجل 1911 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 3.18% مسجلًا 2835 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 2.4 مليار جنيه تقريبًا، واتجه المصريون و العرب للشراء، بينما اتجه الأجانب للبيع، وفقًا لإجمالي التداول على شاشة البورصة.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 124 سهمًا من إجمالي 188 متداولة، بينما هبط 16 وبقي 48 دون تغير.

وأغلقت البورصة المصرية جلسة الأربعاء على صعود جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائى للمصريين والعرب، بحجم تداولات 763 مليون جنيه على الأسهم.

كما أغلقت جلسة الثلاثاء على صعود جماعى طفيف لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائي للمصريين والعرب بحجم تداولات بلغ 997 مليون جنيه على الأسهم.

بينما أغلقت جلسة الإثنين على هبوط جماعي لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للأجانب، بحجم تداولات 1.1 مليار جنيه على الأسهم، فى حين أغلقت جلسة الأحد على صعود جماعي وسط اتجاه شرائي للمصريين، بحجم تداولات 649 مليون جنيه على الأسهم.