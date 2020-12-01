قطاع البترول يسابق الزمن لاستكمال إستراتيجية «التكرير» وزيادة الإنتاج

يسابق قطاع البترول الزمن لاستكمال تنفيذ إستراتيجية تطوير معامل التكرير على مستوى الجمهورية، تمهيداً لتحقيق الاكتفاء الذاتى من البنزين والسولار خلال عام 2023.

وتم فى هذا الصدد إعداد الاستراتيجية بالتعاون مع مكتب BCGواحد من أكبر الاستشاريين العالميين المتخصصين فى تلك النوعية من المشروعات لتحديث استراتيجية تطوير صناعة التكرير حتى عام 2040

تم إعدادها بالتعاون مع الاستشارى العالمى BCG

ووفقا لتصريحات مسئول بهيئة البترول فإن تلك الاستراتيجية ترتكز على أربعة محاور أو أهداف رئيسية، أولها مواكبة المتغيرات المحلية والعالمية فى صناعة التكرير والتوجهات العالمية نحو الطاقات النظيفة والمتجددة.

ويستهدف المحور الثانى تطبيق أحدث التقنيات بمجال التحول الرقمى بصناعة التكرير للوصول إلى أقصى معدلات ممكنة فى كفاءة التشغيل.

كما تستهدف الاستراتيجية تهيئة المناخ الاستثمارى الجاذب للتوسع فى تنفيذ مشروعات التكرير محلياً، وأخيراً تحقيق التكامل والتوازن بين كافة أطراف الصناعة البترولية بما يخدم مخطط تحول مصر لمركز إقليمى لتجارة وتداول الطاقة بالمنطقة.

وبدأ قطاع البترول تنفيذ خطة إستراتيجية طموح لتطوير قطاع التكرير، تتضمن حزمة مشروعات تستهدف بشكل عام إضافة 9.2 مليون طن سنوياً من المشتقات البترولية محلياً، مقسمة إلى 2.7 مليون طن بنزين، و5.2 مليون طن سولار، و1.3 مليون طن وقود طائرات.

وإنتهى القطاع من حزمة مشروعات، أبرزها توسعات الإسكندرية للتكرير، والشركة المصرية للتكرير، لإضافة 4.3 مليون طن من البنزين والسولار ووقود الطائرات بتكلفة 74 مليار جنيه.

وجارى تنفيذ عدداً من مشروعات التكرير الجديدة، أبرزها مشروع مجمع البنزين فى أسيوط، وتوسعات شركة ميدور فى الإسكندرية، ومشروع مجمع السولار فى الشركة الوطنية بأسيوط لإضافة 4.9 مليون طن، باستثمارات 91 مليار جنيه.

وفى ذات السياق، قال المسئول إنه من المرتقب إدخال مشروع أسيوط لتكرير البترول الخدمة الفترة المقبلة بطاقة 800 آلف طن، واستثمارات 450 مليون دولار، لافتاً إلى أنه مشروع يخفض فاتورة استيراد البنزين بنسبة كبيرة، ما يدعم مستهدفات تحقيق الاكتفاء الذاتى خلال 2023.

وأكد وزير البترول مؤخراً أهمية المجمع الجديد باعتباره أحد المشروعات التطويرية لمعمل تكرير أسيوط ورفع كفاءته، وزيادة طاقته الإنتاجية.

وأشار إلى أن المجمع يهدف لإنتاج 800 ألف طن سنوياً من البنزين بأنواعه، وزيادة إنتاج البوتاجاز للمساهمة فى سد احتياجات محافظات الوجه القبلى من المنتجات البترولية

وقال إن المشروع الجديد يعد إضافة قوية لمعمل تكرير أسيوط، الذى يعد الركيزة الأساسية لتوفير ما بين 60 إلى 65% من احتياجات الصعيد وجنوب الوادى من المنتجات البترولية.

وكشف تقرير حديث صادر عن وزارة البترول والثروة المعدنية، عن تراجع الكميات المستوردة من البنزين والسولار من 10 ملايين طن خلال عام 2016، بقيمة 4.5 مليار دولار، إلى 3.5 مليون طن مستهدفة بنهاية 2020، بقيمة 1.5 مليار دولار.

ومن المرتقب الاستغناء الكامل عن استيراد البنزين والسولار، وتحقيق الاكتفاء الذاتى منهما خلال 3 سنوات، وفقاً لمستهدفات قطاع البترول.