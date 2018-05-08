قطاع الاتفاقيات يستعرض أسس التجارة الخارجية مع المحررين الاقتصاديين

أحمد اللاهونى :استمرت فعاليات البرنامج التدريبى المشترك بين وزارة الصناعة وشعبة المحررين الاقتصاديين بنقابة الصحفيين، لليوم الثانى على التوالى، والذى تناول محددات التجارة الخارجية والاتفاقيات التجارية وفلسفتها. أدار ورشة اليوم سعيد عبدالله، مساعد وزير التجارة والصناعة لشئون المتابعة، والرئي

أحمد اللاهونى :

استمرت فعاليات البرنامج التدريبى المشترك بين وزارة الصناعة وشعبة المحررين الاقتصاديين بنقابة الصحفيين، لليوم الثانى على التوالى، والذى تناول محددات التجارة الخارجية والاتفاقيات التجارية وفلسفتها.

أدار ورشة اليوم سعيد عبدالله، مساعد وزير التجارة والصناعة لشئون المتابعة، والرئيس السابق لقطاع الاتفاقيات التجارية، وقدم شرح مبسط لأسس مزاولة الاستيراد من خلال 3 محاور رئيسية هى « التزامات مصر فى منظمة التجارة العالمية، المنشأ ودوره فى العملية التجارية، والاتفاقيات التجارية».

وقال عبد الله، إن مصر انضمت إلى منظمة التجارة العالمية بموجب القرار الجمهورى رقم 72 لسنة 1995 والصادر فى أبريل من نفس العام

وأكد أن “القاهرة” التزمت بتطبيق كافة الاتفاقات التى انبثقت عن جولة أوراجواى حزمة واحدة منذ ذلك التاريخ (الاتفاقية العامة للتجارة فى السلع والخدمات والملكية الفكرية) .

واهتم الشق الثانى من ورشة العمل بتوضيح التشريعات المنظمة للاستيراد والتصدير فى مصر، إلى جانب القوانين المنظمة لعمل الجهات الرقابية.

يشار إلى أن البرنامج تناول فى يومه الأول آليات حماية السوق المصرية من الممارسات الضارة فى التجارة الدولية، وقدم المحاضرة إبراهيم السجينى، رئيس قطاع المعالجات التجارية، التابع لوزارة الصناعة،.