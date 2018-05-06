قطاع الاتصالات يُفقد البورصة مسارها الصاعد

أسماء السيد - مصطفى طلعتتوقع محللون مواصلة البورصة المصرية تحركاتها المتراجعة خلال اﻷسبوع الجارى، لتصل إلى مستويات 17700 نقطة، بسبب استمرار ضغط المبيعات التى سيطرت على جلستى اﻷربعاء والخميس، على أسهم قطاع الاتصالات بصفة خاصة.وتأثرت أسهم الأخير بقوة بعد تصريحات رجل الأعمال المصرى نجيب ساويرس، عن



أسماء السيد – مصطفى طلعت

توقع محللون مواصلة البورصة المصرية تحركاتها المتراجعة خلال اﻷسبوع الجارى، لتصل إلى مستويات 17700 نقطة، بسبب استمرار ضغط المبيعات التى سيطرت على جلستى اﻷربعاء والخميس، على أسهم قطاع الاتصالات بصفة خاصة.

وتأثرت أسهم الأخير بقوة بعد تصريحات رجل الأعمال المصرى نجيب ساويرس، عن نيته للتخارج من القطاع، فضلا عن رؤيته الخاصة بانهيار أسواق الأسهم بسبب المبالغة فى التقييم، فى حين رجح وصول سعر أوقية الذهب إلى 1800 دولار.

وفقد المؤشر الرئيسى للبورصة 530 نقطة، خلال تعاملات اﻷسبوع الماضى، متراجعًا %2.89 إلى مستوى 17833 نقطة، وذلك بضغط بيعى للمستثمرين المصريين على قطاع الاتصالات، وعلى الجانب الأخر ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة %1.49، مسجلاً مستوى 879 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقا %0.07، ليصل إلى 2293 نقطة.

وذكر تقرير صادر عن إدارة البورصة، حصلت «المال» على نسخة منه، تراجع قيم التداولات بحوالى 2 مليار جنيه، لتسجل 6.8 مليار جنيه، مقابل 8.8 مليار جنيه، وحقق الأجانب صافى شراء قدره 419.87 مليون جنيه، والعرب 157.27 مليون جنيه.

وأوضح المحللون أن ضغط المبيعات جاء بشكل أكبر على سهم جلوبال تيلكوم، الذى سجل هبوطًا خلال أسبوع قدره %8.4، تلاه سهم أوراسكوم للاتصالات واﻹعلام والتكنولوجيا، المتراجع بنسبة %7.7، خلال الفترة ذاتها.

وتوقعوا أن يحافظ مؤشر اﻷسهم الصغيرة والمتوسطة على تحركاته الايجابية، استمرارا لمرحلة تبادل اﻷداور بين نظيره الثلاثينى، وصولاً لمستوى 890 نقطة.

بداية قال محمد اﻷعصر، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة أمان لتداول اﻷوراق المالية، إن البورصة شهدت تحركات ايجابية على صعيد مؤشرها الرئيسى، خلال إبريل الماضى، فيما ظل نظيره السبعينى يتحرك فى نطاق ضيق، وهو ما دفع لتحركات متبادلة خلال الفترة الحالية.

وأضاف أن مؤشر البورصة الرئيسى دخل فى حركة متراجعه، زاد من حدتها المبيعات التى ظهرت على قطاع الاتصالات عقب تصريحات الملياردير نجيب ساويرس، الخاصة بنيته التخارج من القطاع، إضافة إلى اعتزامه ضخ أمواله فى الذهب.

وتوقع «اﻷعصر» أن تواصل البورصة تحركاتها المتراجعة، وصولاً لمستويات 17700 نقطة، ثم الارتداد مجددًا بالنصف الثانى من اﻷسبوع حتى مستويات 18100 نقطة، فيما رجح أن يحافظ نظيره السبعينى على حركته الصاعدة حتى مستويات 895 نقطة.

وعلى صعيد اﻷسهم توقع أن يتحرك سهم جلوبال تيلكوم، بين 4.60-5 جنيهات، وسهم أوراسكوم للاتصالات، بين 0.79-0.85 جنيه، إضافة إلى تحرك سهم التجارى الدولى بين -90 96 جنيهاً.

فى السياق ذاته، توقع هشام حسن، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة أكيومن لتداول اﻷوراق المالية، أن تستمر مرحلة تبادل اﻷداور بين مؤشرى البورصة خلال اﻷسبوع الجارى، بحيث يستكمل المؤشر الرئيسى الحركة الهابطة حتى 17650 نقطة، وتستمر على المدى القريب لحين ظهور ايجابيات تدعم تحركات الأسهم.

ووافق على أن الحركة المتراجعه سببها ظهور قوى بيعية على قطاع الاتصالات، عقب تصريحات «ساويرس»، فيما توقع أن يتحرك مؤشر اﻷسهم الصغيرة والمتوسطة فى اتجاه صاعد نحو 890 نقطة، بدعم من تحركات سهم غاز مصر، الايجابية، موضحًا أن المؤشر ظل لفترة كبيرة يتحرك عند مستوى الدعم 860 نقطة.

وأشار إلى اعتقاده بعدم جدوى المتاجره خلال الفترة الراهنة، ناصحًا بالاحتفاظ باﻷسهم الرابحة، وبيع التى كسرت مستويات دعمها، والتركيز على تحركات اﻷسهم، وليس المؤشر.