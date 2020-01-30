قطاع الاتصالات بمجموعة أمريكانا: تنفيذ المبادرات المجتمعية يدعم المستوى المعيشي للشباب

أكدت مي القناوي، رئيس قطاع الاتصالات بمجموعة أمريكانا، أن تنفيذ المبادرات المجتمعية من جانب الشركات يدعم عمليات تحسين المستوى المعيشي، الفكري، الثقافي، التعليمي والصحي للكثير من الشباب المصري الطموح.

وقالت خلال احتفالية أمريكانا بمرور 30 عاما على مبادراتها المجتمعية الطموحة، وكذلك باليوبيل الفضي لافتتاح أولى فروع كنتاكي الذي يعمل بطاقم من الشباب ذوي القدرات الخاصة، إن شركتها تستهدف بناء قدرات الشباب حتى يتسنى لهم تحقيق أهدافهم والاعتماد على أنفسهم، وذلك عبر رؤية وفلسفة خاصة للمسئولية المجتمعية تمتد على مدار أكثر من 30 عاماً

وأعربت القناوي عن فخرها واعتزازها بمرور 25 عام على افتتاح أولى فروع كنتاكي الذي يعمل بطاقم من الشباب ذوي القدرات الخاصة، مؤكدة أن أمريكانا كان لها السبق في دعم هؤلاء الشباب والمساهمة في توفير حياة كريمة لهم.

ومن جانبه، أكد محمد علي حسن، العضو المنتدب لشركة أمريكانا مصر قطاع المطاعم، اهتمام أمريكانا بالمساهمة في تقديم نموذج خاص للتعليم والمساهمة في دعم كافة مراحله، وذلك من خلال تقديمها العديد من المبادرات بالشراكة مع الوزارات المعنية والمجتمع المدني، حيث قامت أمريكانا ضمن مبادراتها المجتمعية بإنشاء منهج تعليمي متخصص في إدارة وتشغيل المطاعم يتبع نظام 2+2+3 بالتعاون مع الشريك التعليمي الدولي المتخصص “City&Guilds”، وذلك لتأهيل عدد 2000 طالب بالتعليم الفندقي – تخصص مطاعم لسد احتياجات سوق العمل.

وتابع العضو المنتدب لشركة أمريكانا مصر- قطاع المطاعم قائلاً: “تستهدف أمريكانا من خلال هذا البرنامج الطلاب الحاصلين علي الشهادة الإعدادية بالتعليم الفندقي تخصص مطاعم من الأسر الأكثر احتياجا للمساهمة في تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي لهم، والمساهمة في توفير الأيدي العاملة ذو الكفاءة العالية اللازمة لسد عجز احتياجات السوق خاصة في مجال المطاعم”.

وأضاف قائلاً: “إن هذا البرنامج يتم تنفيذه على ثلاثة مراحل تبدأ بإنشاء مدرستين مع إمكانية إضافة مدارس أخرى دون الحاجة إلى توقيع اتفاقية أخرى وتقتصر الدراسة بالمدارس على تخصص المطاعم، التي تمنح الطالب عند نجاحه بنهايتها دبلوم فوق متوسط بنظام التعليم التبادلي من كلية السياحة والفنادق جامعة حلوان، وكذلك إحدى شهادات “City Guilds”، المرحلة الثالثة والتي يمنح بنهايتها الطالب درجة البكالوريوس في إدارة وتشغيل المطاعم بنظام التعليم التبادلي من كلية السياحة والفنادق جامعة حلوان و دبلومة“City Guilds level 4 Hospitality management” وتستهدف أمريكانا تجديد توقيعها مع جامعة حلوان بالإضافة الي التوقيع مع جامعتين جديدتين لتطبيق نظام التعليم التبادلي معهم”.

كما تعاونت أمريكانا كذلك مع وزارة التعليم العالي حيث قامت بتطوير نماذج لبرامج البكالوريوس المتخصص وبلغ عدد المستفيدين من هذه البرامج حوالي 30 ألفا حتى الآن.

وانفردت أمريكانا برؤيتها ومبادرتها تجاه دعم وتأهيل الشباب ذوي القدرات الخاصة، كجزء من مسئوليتها المجتمعية، والتي بدأتها منذ أكثر من 25 سنه بافتتاح أولي فروع كنتاكي عام 1994 والذي يعمل بطاقم كامل من الشباب ذوي القدرات الخاصة ليكون أول فرع من نوعه في منطقة الشرق الأوسط والذي لاقي نجاحاً وإقبالاً كبيراً.

قامت الشركة بافتتاح فرع كنتاكي الثاني بمحافظة الإسكندرية ليكون بذلك أولى فروع أمريكانا خارج القاهرة يعمل بطاقم كامل من شباب ذوي القدرات الخاصة، وعام 2012 تم افتتاح فرع روكسي بمنطقة مصر الجديدة كما شهد عام 2014 افتتاح فرع الشيخ زايد بعمالة 100% من شباب المحافظات ويعمل حاليا ما يقرب من 70 شابا وشابة بهذه الفروع الأربعة وتستهدف أمريكانا التوسع في افتتاح فروع أخرى وزيادة الفرص الوظيفية خلال 2020.