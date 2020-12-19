قطاع الأعمال : «EG BUS» تقدم خدمة متميزة لنقل الركاب بأحدث التقنيات العالمية

في إطار جهود وزارة قطاع الأعمال العام نحو إعادة هيكلة محافظ الشركات القابضة التابعة لها، قامت الشركة القابضة للنقل البحري والبري باتخاذ العديد من الإجراءات تفعيلًا لرؤية الوزارة في تطوير الشركات التابعة لها من خلال دراسة وإعداد خطط وبرامج إعادة هيكلة الشركات.

تسلُّم 20 أتوبيسًا جديدًا ضمن توريد 125 بإجمالي 356 مليون جنيه

أولًا: قطاع نقل الركاب

تم تنفيذ خطة لتجديد وإحلال أسطول النقل بشركات نقل الركاب الثلاثة التابعة للشركة القابضة (الصعيد للنقل والسياحة EGBUS- شرق الدلتا للنقل والسياحة- غرب ووسط الدلتا للنقل والسياحة) لتزويد الشركات بأتوبيسات حديثة بتكنولوجيا متقدمة،

حيث تم تدبير عدد 125 أتوبيسًا ماركة “يوتونج” تبلغ قيمتها حوالي 356 مليون جنيه تم تسلُّم عدد 20 أتوبيسًا منها، ومخطط تسلُّم باقي الكمية خلال الفترة المقبلة.

وتم تجهيز الأتوبيسات بأجهزة تحقق الجودة والرفاهية في تقديم الخدمة تعمل على تحقيق الميزة التنافسية للشركات التابعة (WIFI – GPS – تابلت لكل راكب- 3 كاميرات داخل الأتوبيس لمتابعة الرحلات- شواحن للهواتف المحمولة- 2 شاشة عرض رئيسية).

وفيما يخص محطات نقل الركاب التابعة، تم الانتهاء من تجهيز وتطوير المحطة الدولية بالعباسية لكي تتناسب مع متطلبات التشغيل الحديثة (صالة انتظار– صالة ركاب– شاشات عرض للتوقيتات– حجز آلي– كافيتريا– مظلة انتظار للأتوبيسات مزودة بأربع حارات– مكتب للطرود)، وتزويدها بخدمات WIFI- مخارج لشحن الهواتف المحمولة بطريقتين (كهرباء- USB)- كاميرات للمراقبة- منظومة لتنظيم أنتظار العملاء “Q-SYS”- شاشات لعرض واختيار الحجز للعملاء- أجهزة حاسب آلى وطابعات.

استعادة شركات نقل البضائع وإحلال وتجديد الأسطول بتكلفة 133 مليون جنيه

وتم الانتهاء أيضًا من تطوير محطة شرم الشيخ لمواكبة التطور في عملية نقل الركاب، ومن المخطط تطوير بعض المحطات مثل (القللي– محرم بك– دهب– أسيوط– سوهاج– الغردقة) خلال الفترة المقبلة.

كما تم تطوير بعض الوِرش التابعة، حيث تم رفع كفاءة مجمع ميت حشيش بمحافظة الغربية لاستغلاله في صيانة وإصلاح الأتوبيسات التي يتم تشغيلها بوسط وشمال الدلتا.

من ناحية أخرى تم تدشين العلامة التجارية EG BUS لنقل الركاب لتمثل الكيان الذي يضم أصول وخبرات شركات نقل الركاب الثلاث بعد إتمام عملية دمجها في كيان واحد قوي يستطيع منافسة شركات القطاع الخاص بالاستفادة من أحدث وسائل التكنولوجيا الرقمية لتقديم خدمة متميزة، وذلك من خلال منظومات لغرفة العمليات والسيطرة مكونة من (منظومة الحجز المركزي الآلي– تطبيق متابعة الكاميرات للمحطات والأتوبيسات– منظومة متابعة التحركات اليومية)، وتطبيقات مختلفة للحجز (الصفحة الرسمية للشركة، تطبيق الهاتف المحمول، شاشة الحجز الآلي بالمحطات الرئيسية– الخط الساخن 15494، تابلت للحجز مع سائق الأتوبيس– الحجز الآلي بالمحطات ومكاتب الحجز)، وأسلوب الدفع (كاش– فيزا أو ماستر كارت– كروت الاشتراكات الذكية لشركة EG BUS– منافذ شركة فوري).

ويجري التخطيط لتكامل منظومات الحجز المركزي مع نظام تخطيط وإدارة الموارد ERP لشركة EG BUS، وجارٍ التعاقد مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة في إدارة خدمة العملاء “CRM” لتحقيق أقصى استفادة من البيانات المتحة وتعظيم عوائد الربحية على الشركة، وأيضا دراسة لإنشاء منظومة لدعم واتخاذ القرار لتصبح جميع الإجراءات مميكنة بنسبة 100% دون تدخل عامل بشري.

ثانيًا: قطاع نقل البضائع

في إطار العمل على إعادة هيكلة وتطوير شركات نقل البضائع الخمس التي تسهم فيها الشركة القابضة للنقل البحري والبري، والخاضعة للقانون 159 لسنة 1981 لتعظيم العائد على الأصول والاستثمارات المملوكة للدولة من خلال تحديث أسطول النقل والتنوع فى الخدمات المقدمة مع تطوير نظم الإدارة لتتوائم مع أحدث النظم العالمية فى هذا المجال.

تم اتخاذ الإجراءات التالية:

– موافقة الجمعية العامة للشركة القابضة على اتخاذ إجراءات نقمل تبعية شركات نقل البضائع الخمس إلى القانون 203 لسنة 1991 واسترداد الأسهم السابق نقل ملكيتها إلى اتحادات العاملين المساهمين بشركات البضائع ليتسنى تنفيذ عمليات إعادة الهيكلة وتطوير الشركات من خلال تزويدها بأسطول ومعدات نقل بتكنولوجية متطورة تمكنها من تحقيمق ميزة تنافسية مع شركات القطاع الخاص التي تعمل في مجال نقل البضائع.

– توقيع برتوكول تعاون بين الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام والهيئة القومية لسكك حديد مصر التابعة لوزارة النقل بتاريخ 30/9/2020 بشأن إنشاء شركة مشتركة لنقل البضائع spv بين الجانبين تهدف إلى توفير منظومة متكاملة من وسائط النقل البرى (السكة الحديد– الشاحنات) وفقًا لأفضل الممارسات العالمية بما يحقق أفضل خدمة من حيث التكلفة والسرعة والكفاءة مع امكانية التوسع مستقبال بإدخال النقل النهرى داخل هذه المنظومة.

– إحلال وتجديد أسطول نقل البضائع بالشركات من خلال توريد عدد (75) رأس جرار ماركة سينو تراك بقيمة إجمالية قدرها نحو 133 مليون جنيه.